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jueves 16 de abril de 2026

Unesco declara Geoparque Mundial a Manantiales Serranos y Uruguay suma su segundo sitio

Por Lectura: 4 minutos
Unesco declara Geoparque Mundial a Manantiales Serranos y Uruguay suma su segundo sitio

El Consejo Ejecutivo de la Unesco, reunido en París, aprobó este 15 de abril la designación del territorio de Manantiales Serranos, en el departamento de Lavalleja, como Geoparque Mundial. Con este reconocimiento, Uruguay pasa a integrar la red internacional de geoparques de la Unesco y suma su segundo sitio de este tipo a nivel global, junto al ya existente Geoparque Mundial Grutas del Palacio.

La declaración consolida el compromiso del país con la protección del patrimonio natural, el turismo sostenible y el desarrollo territorial basado en la valorización de sus recursos geológicos, hídricos y culturales.

Unesco declara Geoparque Mundial a Manantiales Serranos y Uruguay suma su segundo sitio

Un territorio de más de 2.000 km² con valor geológico, hídrico y cultural

El Geoparque Mundial Manantiales Serranos abarca una superficie de más de 2.000 km² en el departamento de Lavalleja, comprendiendo localidades como Minas, Villa Serrana y Solís de Mataojo. En esa región convergen serranías de relevancia científica, recursos hídricos estratégicos y lugares de fuerte arraigo para la identidad cultural uruguaya.

Entre los elementos de mayor valor ambiental del área se encuentran las nacientes del río Santa Lucía, que abastecen de agua potable a gran parte del país, así como una red de acuíferos de importancia regional. Se trata, en ese sentido, de un territorio que no solo tiene valor patrimonial sino también una función vital para la vida cotidiana de millones de uruguayos.

Unesco declara Geoparque Mundial a Manantiales Serranos y Uruguay suma su segundo sitio

«Una zona viva»: el proceso detrás de la postulación

La subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde, valoró la designación como «una excelente noticia» y destacó que el resultado es fruto de un proceso sostenido en el tiempo, construido con la participación de múltiples actores.

«Es una zona viva, donde vive la comunidad, donde hay intercambios y se profundizan temas no solo geológicos, sino también el vínculo con la naturaleza, el cambio climático, lo educativo y lo comunitario», afirmó Verde.

La subsecretaria subrayó que la postulación fue posible gracias a un trabajo articulado entre gobiernos locales, comunidades, sociedad civil e instituciones educativas, en línea con los estándares que exige la Unesco para este tipo de reconocimiento.

Nuevas exigencias y mayores oportunidades para el desarrollo local

La incorporación a la red de Geoparques Mundiales de la Unesco no es solo un reconocimiento simbólico. Implica también nuevas responsabilidades en materia de preservación ambiental, gestión sostenible y educación, además de abrir oportunidades concretas para el desarrollo local.

«Al ser Unesco, hay pautas que tienen que ver con el cuidado del geoparque y un mayor compromiso en su gestión», explicó Verde.

La designación potencia el turismo sostenible, la investigación científica y la valorización del territorio, al integrar a Uruguay en una red global que actualmente reúne más de 200 geoparques en 50 países.

Unesco declara Geoparque Mundial a Manantiales Serranos y Uruguay suma su segundo sitio

Manantiales Serranos se suma al Programa Rutas Unesco Uruguay

Con esta incorporación, el nuevo geoparque pasa a integrar el Programa Rutas Unesco Uruguay, una iniciativa que articula los sitios de mayor valor patrimonial, cultural y natural del país en un circuito de alcance internacional.

Este recorrido incluye hitos como el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento, el Paisaje Industrial Fray Bentos, la Iglesia de Cristo Obrero de Atlántida —obra del ingeniero Eladio Dieste—, y expresiones culturales como el Candombe y el Tango. También integra reservas de biosfera como Bañados del Este y Bioma Pampa-Quebradas del Norte, además de Montevideo como Ciudad Creativa de la Literatura.

«Es una ruta cultural, educativa y también geológica, que une puntos clave del país y potencia el desarrollo turístico y productivo», resumió la subsecretaria Verde.

Uruguay, referente internacional en patrimonio y sostenibilidad

Los Geoparques Mundiales de la Unesco son territorios gestionados bajo tres pilares fundamentales: protección, educación y desarrollo sostenible, con participación activa de las comunidades locales. No se trata de áreas intocables sino de espacios donde la vida comunitaria y el cuidado del patrimonio conviven y se refuerzan mutuamente.

La incorporación de Manantiales Serranos marca una nueva etapa para Uruguay y refuerza su posicionamiento como país comprometido con el cuidado del ambiente, la innovación territorial y el desarrollo en clave de sostenibilidad.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy