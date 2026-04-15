Durazno en la Expo Turismo Uruguay 2026: destinos, eventos y atractivos de la región

El departamento de Durazno tendrá presencia en la Expo Turismo Uruguay 2026, el evento de mayor convocatoria del sector turístico nacional, que se realizará los días viernes 17 y sábado 18 de abril en el Centro de Conferencias del LATU, en Montevideo.

La feria es organizada por la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) con el respaldo del Ministerio de Turismo (Mintur), y reunirá en un mismo espacio destinos nacionales e internacionales, empresas del sector, propuestas de vacaciones, degustaciones, conferencias y espectáculos.

Durazno bajo la marca «Destino Centro Sur»

La participación duraznense estará a cargo del área de Turismo del Departamento de Desarrollo del Gobierno de Durazno, que se sumará a un stand conjunto identificado con la marca «Destino Centro Sur».

Este espacio compartido integra a cinco departamentos del interior: Flores, Florida, Colonia, San José y Durazno, con el objetivo de promocionar de forma articulada la oferta turística de toda la región ante el público de la capital y los visitantes de la expo.

En el stand se difundirán las actividades, la producción agropecuaria y agroindustrial, los atractivos naturales y culturales, y los eventos que se desarrollan a lo largo del año en Durazno y la zona Centro Sur del país.

Una plataforma para el sector público y privado

Más allá de la promoción directa al público, la Expo Turismo Uruguay se consolida como una plataforma de articulación entre el sector público y privado, orientada a la generación de oportunidades de negocio, acuerdos interinstitucionales y contactos comerciales dentro de la cadena turística.

Para los visitantes, el evento ofrece la posibilidad de conocer propuestas turísticas diversas, comparar opciones y planificar futuras experiencias de viaje en un único lugar, con atención directa de representantes de cada destino.

Apertura oficial y panel de autoridades

La apertura oficial está prevista para el sábado 18 de abril a las 10:00, con palabras de autoridades, la presentación de un informe de Ceres y el tradicional corte de cinta, seguido de una recorrida por los stands.

A continuación, a las 11:00, se desarrollará el panel «Turismo, inversión y trabajo: oportunidades y desafíos», con la moderación del ministro de Turismo, Pablo Menoni, y la participación de autoridades nacionales vinculadas al sector.