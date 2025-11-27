Yoga: el grupo Quietud realizó una práctica al aire libre a orillas del río Yí

El Yoga volvió a los espacios naturales de Durazno con una nueva práctica del grupo “Quietud”, coordinada por el profesor Fernando Henig, encargado de las actividades de Plaza Nº 1 por la Secretaría Nacional del Deporte. La instancia se realizó a orillas del río Yí, en un entorno elegido para favorecer la conexión entre cuerpo, respiración y naturaleza.
Una práctica en contacto con el entorno
La actividad tuvo lugar cerca de los puentes Ing. Federico Capurro y del ferrocarril. Henig destacó el valor del espacio utilizado:
Recordó además que el grupo funciona desde hace cinco años en Plaza Nº 1 y continúa creciendo. Las clases se dictan los miércoles a las 14:45 horas, y los participantes llegan por diversos motivos: relajación, bienestar emocional, movilidad o simplemente para encontrar un rato de calma.
Sobre la dinámica del grupo, señaló:
La propuesta integra el proyecto de Yoga impulsado por la Secretaría Nacional del Deporte, que busca promover actividades accesibles y saludables en distintos puntos de Durazno.
La jornada junto al río reforzó la idea de continuar llevando las prácticas de yoga a espacios naturales del departamento.
