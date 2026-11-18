El programa Yo Estudio y Trabajo abrió este miércoles 18 de noviembre las inscripciones para más de 700 oportunidades de primera experiencia laboral formal, destinadas a jóvenes de entre 15 y 24 años de todo Uruguay. La convocatoria comprende puestos en más de 60 localidades del país, con remuneraciones de hasta $27.456 mensuales por 30 horas semanales, a valores de 2026. El plazo para anotarse finaliza el miércoles 25 de noviembre.

La nueva edición es coordinada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y permite que jóvenes que están estudiando puedan acceder a una experiencia laboral remunerada en organismos y empresas participantes, sin abandonar su formación.

El ingreso se realizará mediante un sorteo público previsto para el 1.º de diciembre. La inscripción es exclusivamente por internet y no garantiza la adjudicación de un puesto.

Quiénes pueden inscribirse en Yo Estudio y Trabajo 2026

Según las bases oficiales de la 15.ª edición, los postulantes deberán cumplir las siguientes condiciones:

Tener entre 15 y 24 años al momento de la inscripción.

Estar inscriptos o cursando estudios de educación formal, como liceo, UTU o universidad, o de educación no formal en instituciones habilitadas, con una carga horaria mínima de 240 horas en total.

No haber trabajado formalmente por más de 89 días continuos o, en períodos discontinuos, más de 89 días dentro de un plazo de dos años.

Contar con cédula de identidad vigente y en buen estado.

Uno de los aspectos importantes es que haber tenido una experiencia laboral breve no impide necesariamente participar. El programa admite postulantes con antecedentes de trabajo formal siempre que no superen los límites establecidos en las bases.

La convocatoria amplía el rango de edad hasta los 24 años, a partir de las disposiciones de la nueva Ley de Empleo Integral.

Cuánto se cobra y cuántas horas se trabaja

La remuneración prevista es de $27.456 mensuales por una jornada de 30 horas semanales, equivalente a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), según los valores de enero de 2026.

Quienes cumplan jornadas de 20 horas semanales recibirán una remuneración proporcional, equivalente a 2,67 BPC, salvo los casos que cuentan con condiciones especiales.

Las principales condiciones laborales son:

Duración del contrato: entre seis y doce meses.

entre seis y doce meses. Jornada máxima general: 30 horas semanales.

30 horas semanales. Menores de 18 años: máximo de 20 horas semanales.

máximo de 20 horas semanales. Personas con hijos menores de cuatro años a cargo y mujeres embarazadas: máximo de 20 horas semanales, con una remuneración de cuatro BPC.

máximo de 20 horas semanales, con una remuneración de cuatro BPC. Horario de trabajo: de lunes a viernes, compatible con la continuidad de los estudios.

Los participantes deberán mantenerse vinculados a un centro educativo durante todo el programa.

Las tareas podrán incluir apoyo administrativo, atención al público, registro de información, archivo de documentos y actividades operativas, según las necesidades del organismo al que sean asignados.

La participación no implica adquirir la condición de funcionario público ni genera derecho a permanecer en el puesto una vez finalizado el contrato.

¿Hay vacantes para Durazno y Sarandí del Yí?

El Gobierno nacional informó que esta edición contará con más de 700 cupos distribuidos en más de 60 localidades del país.

Sin embargo, en la información general publicada por Presidencia y en las bases consultadas no se especifica cuántos puestos corresponden a Durazno o Sarandí del Yí.

Los jóvenes del departamento deberán consultar las localidades habilitadas en el formulario oficial de inscripción, donde podrán seleccionar aquellas en las que desean participar.

El programa permite anotarse hasta en cinco localidades, incluso de diferentes departamentos.

No obstante, existe una condición importante: al momento de ingresar a trabajar, la persona deberá estudiar o residir en la localidad en la que resulte sorteada y poder cumplir allí sus actividades.

Por esa razón, antes de elegir una localidad distinta de la habitual, conviene evaluar las posibilidades de traslado y la compatibilidad con los estudios.

Cómo anotarse al llamado: inscripción paso a paso

Las inscripciones comenzaron a las 00:00 del miércoles 18 de noviembre y permanecerán abiertas hasta las 23:59 del miércoles 25.

El procedimiento se realiza exclusivamente a través del sitio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Ingresar al formulario oficial de Yo Estudio y Trabajo 2026. Completar los datos personales solicitados. Seleccionar la localidad o las localidades en las que se desea participar, hasta un máximo de cinco. Completar y enviar la inscripción siguiendo las instrucciones del sistema. Consultar posteriormente los resultados del sorteo en los canales oficiales del MTSS.

Quienes no tengan acceso a internet podrán solicitar orientación en los Centros Técnicos de Empleo o en las oficinas del MTSS del interior, aunque el trámite de inscripción se realiza en línea.

Cuándo es el sorteo y cómo conocer los resultados

El sorteo público tendrá lugar el martes 1.º de diciembre de 2026, a las 12:00 horas, y será transmitido en vivo a través de YouTube.

La lista de resultados se publicará ese mismo día o, como máximo, el miércoles 2 de diciembre, en la página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

A partir del sorteo se confeccionará un orden de prelación para adjudicar los cupos disponibles en cada localidad.

Los jóvenes seleccionados deberán acreditar que cumplen las condiciones del llamado y presentar la documentación correspondiente.

Entre el 7 y el 11 de diciembre se desarrollará la etapa de recepción de documentación. En el interior del país, las convocatorias serán coordinadas por los Centros Públicos de Empleo y las oficinas del MTSS.

Los seleccionados deberán presentar cédula de identidad y constancia de estudios vigente, además de la documentación específica que corresponda en cada caso.

Antes del ingreso también tendrán que completar tres jornadas obligatorias de orientación educativo-laboral.

Salir sorteado no equivale a ingresar automáticamente a trabajar: primero deben comprobarse los requisitos y completarse las etapas establecidas por el programa.

Cupos especiales y apoyo económico para algunos participantes

El programa contempla medidas para facilitar el acceso de jóvenes que enfrentan mayores dificultades de inserción laboral.

Entre los cupos previstos se encuentran reservas para mujeres jóvenes, personas afrodescendientes, jóvenes con discapacidad, personas trans y participantes de hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

También se contempla una reserva específica para mujeres jóvenes que hayan atravesado situaciones de violencia basada en género.

Además, la edición 2026 incluye un Bono Joven de $4.000, que se entrega por única vez durante el primer mes de trabajo a participantes que cumplan determinadas condiciones de vulnerabilidad o pertenezcan a los colectivos previstos en las bases.

No se trata de un beneficio universal para todos los inscriptos.

Dónde consultar las bases y solicitar información

Los interesados pueden acceder directamente a los siguientes enlaces oficiales:

Inscripción: Formulario de Yo Estudio y Trabajo.

Bases y condiciones: Bases oficiales 2026.

Página del programa: Yo Estudio y Trabajo 2026.

Para consultas, el Ministerio de Trabajo dispone del correo coordinacionyoestudio@mtss.gub.uy, el teléfono 1928, interno 1427, y el WhatsApp 099 844 503, habilitado únicamente para mensajes de texto.

La atención se brinda de 10:00 a 15:00 horas.

Con las inscripciones abiertas hasta el 25 de noviembre, esta nueva edición de Yo Estudio y Trabajo ofrece a jóvenes que continúan estudiando la posibilidad de acceder a una primera experiencia laboral remunerada, desarrollar habilidades y sumar antecedentes para futuras oportunidades de empleo.