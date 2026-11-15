Las familias que residen en el complejo de viviendas del Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV) de Sarandí del Yí comenzaron una nueva etapa del proceso de regularización de sus inmuebles. Un equipo técnico municipal realizará un relevamiento sociofamiliar, vivienda por vivienda, para reunir la documentación necesaria y avanzar hacia la obtención de los títulos de propiedad.

La iniciativa fue comunicada por el Municipio de Sarandí del Yí, que solicitó la colaboración de los vecinos para facilitar el trabajo de los funcionarios y completar los trámites ante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).

Uno de los aspectos más importantes es que, según informaron las autoridades locales, la escrituración no tendrá costo para las familias, ya que los gastos correspondientes serán asumidos por la Intendencia de Durazno y el Ministerio de Vivienda.

Visitas a los hogares los jueves, de 9:00 a 13:00

El relevamiento fue anunciado con inicio el jueves 12 de noviembre y se desarrollará una vez por semana, entre las 9:00 y las 13:00 horas.

Durante esas jornadas, los integrantes del equipo técnico recorrerán las viviendas para conocer la situación de cada grupo familiar y recopilar la información requerida para continuar el proceso de regularización.

Las visitas estarán a cargo de una asistente social, una psicóloga y funcionarios municipales, acompañados por integrantes del Ministerio del Interior.

El secretario administrativo del Municipio de Sarandí del Yí, Aparicio Velázquez, explicó que la colaboración de los residentes será fundamental para reunir la documentación y permitir que el trámite avance.

Qué documentación deben preparar las familias

La psicóloga Malena Temesio detalló que el equipo solicitará información de todos los integrantes del núcleo familiar que habitan cada vivienda.

Entre los datos requeridos se encuentran:

Cédula de identidad y fotocopia de todas las personas que viven en el inmueble.

Fecha desde la cual la familia ocupa la vivienda.

Ingresos del núcleo familiar.

Información sobre el vínculo de los residentes con el inmueble, incluyendo si son titulares u ocupantes en régimen de alquiler.

Estos datos permitirán elaborar un diagnóstico actualizado de la situación de cada hogar y establecer las gestiones que correspondan para continuar con la regularización.

Temesio indicó que la información proporcionada será tratada internamente y utilizada exclusivamente para el relevamiento y los trámites vinculados con los títulos de propiedad.

La ficha sociofamiliar permitirá registrar los datos necesarios y, según explicó, completar el formulario demandará pocos minutos.

Los títulos de propiedad no tendrán costo para los vecinos

Uno de los anuncios centrales del Municipio es que las familias no deberán afrontar los gastos asociados a la obtención de los títulos.

Aparicio Velázquez señaló que la Intendencia de Durazno y el Ministerio de Vivienda absorberán los costos del procedimiento, de manera que los residentes puedan avanzar hacia la escrituración sin asumir ese desembolso.

La regularización permitirá formalizar jurídicamente la situación de las viviendas, aunque la entrega de los títulos dependerá de que se completen las etapas administrativas correspondientes.

Por ese motivo, el relevamiento constituye un paso necesario, pero no significa que las escrituras se entregarán inmediatamente después de las visitas.

Qué ocurrirá después del relevamiento

Una vez que el equipo técnico complete las visitas y reúna la documentación, se elaborará un informe general con los datos recabados.

Ese documento será elevado al Ejecutivo departamental, que posteriormente lo remitirá al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para continuar las gestiones de regularización.

El procedimiento permitirá actualizar la información sobre las familias que residen actualmente en el complejo SIAV y determinar las situaciones particulares que deban contemplarse.

Desde el Municipio se considera que esta instancia representa un avance importante para brindar mayor seguridad jurídica a los residentes y formalizar su vínculo con las viviendas que habitan.

Piden colaboración para completar las visitas

Las autoridades locales exhortaron a las familias del SIAV a recibir al personal debidamente identificado y facilitar los datos y documentos solicitados.

También destacaron la importancia de la participación de todos los hogares, dado que la información obtenida será fundamental para completar el informe que se remitirá al Ministerio de Vivienda.

Con el inicio de este trabajo, los vecinos del complejo dan un nuevo paso hacia la regularización de sus viviendas, un proceso que busca culminar con la entrega de los títulos de propiedad.