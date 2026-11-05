Visita del papa: cortes en ruta 5 y accesos a Florida desde Durazno

La visita del papa León XIV a Uruguay provocará restricciones de tránsito entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre, con cortes momentáneos en ruta 5 y un operativo especial de circulación en Florida. La Dirección Nacional de Policía Caminera confirmó que el domingo habrá interrupciones durante el desplazamiento de la comitiva entre Montevideo y Florida, mientras que la Intendencia floridense informó los accesos habilitados para quienes lleguen desde Durazno y otros departamentos.

Las medidas pueden afectar tanto a quienes viajen para participar de las actividades religiosas como a los conductores que utilicen ruta 5 durante el fin de semana.

Cortes en ruta 5: qué anunció Policía Caminera

El Ministerio del Interior informó que durante el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 se espera un aumento importante del tránsito en las rutas nacionales por las actividades del pontífice.

Para el domingo 8, Policía Caminera anunció cortes momentáneos en intersecciones y cruces semaforizados a lo largo del trayecto de ruta 5 comprendido entre Montevideo y Florida.

También se prevén restricciones especiales en las proximidades de Juanicó, departamento de Canelones.

Durante la mañana, entre los kilómetros 37,500 y 38,500 de ruta 5, la senda hacia el norte quedará reservada para la comitiva oficial. Los vehículos particulares circularán temporalmente en doble sentido por la calzada contraria, bajo control policial.

Por la tarde habrá nuevas interrupciones momentáneas en ruta 5 hacia el sur, el anillo perimetral y ruta 102, en dirección al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Caminera también realizará un monitoreo permanente del tránsito en el peaje Mendoza para prevenir posibles congestionamientos.

El comunicado oficial no establece horarios exactos para cada corte, por lo que los conductores deberán atender las indicaciones policiales y consultar las actualizaciones antes de salir.

Cómo ingresar a Florida si se viaja desde Durazno

La Intendencia de Florida confirmó un operativo especial de accesos para el domingo 8 de noviembre.

Los vehículos que lleguen desde Durazno, circulando por ruta 5 de norte a sur, tendrán habilitadas las siguientes entradas:

Calle 24 de Abril: acceso para vehículos provenientes del norte.

acceso para vehículos provenientes del norte. Calle 19 de Junio: también habilitada para quienes lleguen desde el norte.

también habilitada para quienes lleguen desde el norte. José Pedro Varela: ingreso permitido desde ambas direcciones de ruta 5.

ingreso permitido desde ambas direcciones de ruta 5. Anillo perimetral de calle Arocena: habilitado para vehículos procedentes tanto del norte como del sur.

Los otros accesos establecidos por la Intendencia corresponden a vehículos procedentes del sur, por Paso Viejo/Camino Alfredo Brescia, el destacamento de Policía Caminera y Puente Pintado.

Las autoridades solicitaron respetar la señalización y las instrucciones de los funcionarios encargados del operativo.

La misa comenzará a las 10:30, pero el público deberá ingresar antes

La celebración religiosa encabezada por León XIV está prevista para el domingo 8 de noviembre, a las 10:30 horas, frente a la Catedral Basílica de Florida.

Sin embargo, el ingreso del público estará permitido solamente hasta las 9:30 horas.

Los accesos peatonales habilitados serán:

Batlle y Herrera.

Herrera y Faustino López.

Faustino López y 18 de Julio.

Beltrán y General Flores.

Beltrán e Ituzaingó.

Las personas con discapacidad y las autoridades tendrán un acceso diferenciado por Herrera y Gallinal.

La Intendencia estableció además una zona peatonal especial desde las 00:00 horas del domingo, con restricciones de circulación en diferentes calles del centro de Florida hasta que finalice la celebración.

Qué deben tener en cuenta los ómnibus de excursiones

Los ómnibus que transporten peregrinos desde Durazno y otros departamentos del norte tendrán habilitado el ingreso por ruta 5 y el anillo perimetral de calle Arocena.

Desde allí continuarán hacia avenida Artigas y calle Beltrán, donde se dispondrán sectores específicos para el descenso de pasajeros.

El estacionamiento de las unidades estará organizado en sectores identificados en Rambla Piedra Alta.

Una vez finalizada la misa, los pasajeros deberán trasladarse hasta esa zona para abordar nuevamente los ómnibus. Las unidades no podrán regresar al centro para recogerlos.

La Intendencia informó que habrá vehículos gratuitos de apoyo para personas con dificultades de movilidad, con puntos de partida en Beltrán e Ituzaingó y Beltrán y General Flores.

Recomendaciones para quienes viajen por ruta 5

Policía Caminera recomienda planificar los desplazamientos con anticipación, verificar el estado de las rutas y contemplar posibles demoras durante todo el fin de semana.

También solicita respetar los límites de velocidad, las indicaciones de los funcionarios y las zonas habilitadas para circular, detenerse y estacionar.

Los conductores deberán contar con licencia de conducir y documentación del vehículo, además de la cédula de identidad de cada pasajero.

Quienes viajen desde Durazno hacia Florida o Montevideo el domingo deberán considerar que los tiempos habituales de desplazamiento pueden verse alterados por el movimiento de la comitiva y la concentración de público.

Dónde consultar la información oficial

Las restricciones y recomendaciones fueron publicadas por el Ministerio del Interior y Policía Caminera.

Por su parte, la Intendencia de Florida publicó el operativo de tránsito, los accesos vehiculares y la organización de la celebración.

Ambos organismos podrán actualizar las disposiciones durante las jornadas de la visita, por lo que se recomienda consultar sus canales oficiales antes de emprender el viaje.