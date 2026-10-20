Virginia Verderese: la nueva UTU de Sandú y el desafío de que los estudiantes terminen sus estudios

La nueva Escuela Técnica Nº 2 de Sandú será mucho más que un edificio para UTU. Durante su visita a Durazno, la directora general de la institución, Virginia Verderese, vinculó la inversión en infraestructura con una apuesta por cambiar las formas de enseñar, acompañar de cerca a los estudiantes y mejorar sus posibilidades de completar los estudios. En una entrevista con El Acontecer, también se refirió al crecimiento de la educación terciaria, las dificultades de quienes comienzan a trabajar antes de egresar y la oferta que se prepara para la región centro sur.

La conversación con Dino Cappelli se desarrolló durante la recorrida del viernes 16 de octubre por la obra del barrio Sandú, que Verderese visitó junto con otras autoridades de UTU. Participaron también el intendente Felipe Algorta, docentes, estudiantes, familias y representantes de la comunidad educativa, mientras los técnicos responsables explicaron las características del nuevo centro.

La previsión es que las obras queden terminadas entre fines de noviembre y comienzos de diciembre, con la apertura del edificio para el inicio del año lectivo 2027. Verderese destacó que se trata de un proyecto esperado en una zona donde UTU representa, para numerosas familias, la primera opción de formación en educación media básica.

Una escuela pensada para enseñar de otra manera

La construcción de la Escuela Técnica Nº 2 forma parte del plan de obras de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y supone una inversión cercana a los 122 millones de pesos.

El edificio contará con nueve aulas, laboratorios de informática y comunicación y de ciencias, talleres de tecnología, espacios de coordinación y administración, comedor, cocina, sala de lactancia, servicios higiénicos y sectores recreativos, entre ellos un anfiteatro exterior y una cancha.

Para Verderese, la distribución de los espacios, los materiales utilizados y las soluciones ambientales responden a una concepción que busca poner la arquitectura al servicio del aprendizaje. Mencionó especialmente el diseño de la cubierta verde y los espacios de juego y encuentro.

«En definitiva, tienen todas las condiciones para desarrollar una política educativa de primer nivel», expresó la directora general durante la entrevista.

El comedor adquiere particular importancia dentro de la política de ampliación del tiempo educativo, porque permite sostener jornadas más extensas y acompañar a los estudiantes también en aspectos cotidianos de su permanencia en el centro.

El Acontecer ya había informado sobre el avance de la construcción y las características del nuevo edificio. En esta oportunidad, Verderese profundizó en la propuesta educativa que busca desarrollarse dentro de esa infraestructura.

Integrar la teoría y la práctica, una idea que viene de Figari

La jerarca explicó que UTU desarrolla una experiencia piloto denominada Educación Básica Integral en trece centros educativos. El planteo busca articular asignaturas teóricas y actividades prácticas a través de proyectos compartidos por los docentes.

Verderese relacionó esa modalidad con el pensamiento de Pedro Figari y su concepción de aprender haciendo: no organizar el conocimiento como compartimentos separados, sino vincular lo que se estudia con lo que se produce, se experimenta y se resuelve.

Uno de los énfasis del primer año está puesto en el área audiovisual, que, según señaló, resulta especialmente atractiva para los estudiantes. La directora sostuvo que los primeros resultados de la experiencia han sido positivos y comentó que docentes de Durazno con quienes conversó también realizaron una valoración favorable.

Entre las condiciones que facilitan ese trabajo destacó los grupos de hasta 25 estudiantes, porque permiten un seguimiento más cercano de cada trayectoria.

El desafío, explicó, no consiste únicamente en que los alumnos adquieran conocimientos, sino en generar un entorno en el que quieran permanecer y puedan avanzar de un año a otro.

El acompañamiento también pasa por el comedor y las familias

Verderese insistió en que la organización de una propuesta educativa debe considerar las necesidades de los estudiantes más allá del aula. En ese sentido, destacó el papel de los espacios de convivencia, el comedor y los mecanismos de seguimiento de las trayectorias.

Al describir el funcionamiento de los grupos, señaló que habitualmente se organizan dos primeros, dos segundos y dos terceros años, con una matrícula que tiende a sostenerse en el tiempo. En ese contexto mencionó un egreso cercano al 82 %.

La directora valoró el trabajo de profesores, equipos de dirección y familias, al considerar que una estructura sólida de acompañamiento favorece tanto la asistencia como la continuidad de los estudiantes.

Para la jerarca, la nueva escuela de Sandú ofrece la oportunidad de reunir esas condiciones en un edificio diseñado desde el comienzo para la propuesta pedagógica.

Cuando aprender un oficio lleva al trabajo antes de terminar los estudios

La entrevista también permitió abordar una dificultad que UTU reconoce especialmente en la educación media superior: la cantidad de alumnos que no culminan sus ciclos de formación.

Verderese explicó que, en algunos casos, esa situación está relacionada con una característica de la enseñanza técnica. Los estudiantes adquieren conocimientos de un oficio y encuentran oportunidades de empleo cuando todavía están cursando.

«Muchas veces ya en el primer y el segundo año que aprenden determinados oficios, salen al mundo del trabajo», señaló.

La incorporación laboral representa una posibilidad concreta para esos jóvenes, pero también puede interrumpir su trayectoria educativa. Por eso, sostuvo, es necesario revisar las estrategias de acompañamiento y continuidad.

La jerarca mencionó además otras dificultades, como las responsabilidades de cuidado de niños, que afectan particularmente a algunas mujeres, y las obligaciones laborales de estudiantes adultos que vuelven a UTU para completar su formación.

Se trata de personas que, en ocasiones, regresan a estudiar, adquieren herramientas para desempeñar un oficio y dejan nuevamente los cursos cuando comienzan a trabajar. «Ahí hay algo que hay que revisar fuertemente», reconoció.

La educación terciaria pasó de 17.000 a 21.000 estudiantes

En contraste con las dificultades de culminación en la educación media superior, Verderese destacó el crecimiento de la matrícula terciaria de UTU.

Según informó, en el último año y medio pasó de alrededor de 17.000 a 21.000 estudiantes. Aclaró, sin embargo, que no se trata de un resultado atribuible exclusivamente a la actual gestión, sino de un crecimiento construido durante varias administraciones.

«Esto es un acumulado de mucho tiempo», expresó al reconocer también el trabajo de los períodos anteriores.

La directora destacó especialmente el desarrollo de propuestas terciarias en el interior, algunas propias de UTU y otras mediante acuerdos con UTEC y la Universidad de la República, que permiten dar continuidad a los estudios sin concentrar toda la oferta en Montevideo.

La expansión de esa matrícula constituye, para UTU, un avance que convive con el reto de lograr que más estudiantes completen la educación media y puedan seguir formándose.

Qué nuevas propuestas se analizan para Durazno, Florida y Flores

Consultada sobre el futuro de la formación técnica en el centro del país, Verderese adelantó que UTU se encuentra en la etapa de preplanillado, el proceso de definición de la próxima oferta educativa.

Subrayó que las propuestas no se resuelven solamente desde la dirección nacional: participan la dirección de campus, inspectores, autoridades de los centros y las comunidades educativas.

En la región centro sur, integrada por Durazno, Florida y Flores, se considera la continuidad de las formaciones agrarias, pero también posibles innovaciones en áreas como robótica y audiovisual.

«Venimos pensando en algunas innovaciones que tienen que ver con el audiovisual, que tienen que ver con robótica. Hay que ir incorporando y los compañeros están en ese trabajo previo, que seguramente estemos definiendo en pocos días», señaló.

La jerarca no confirmó aún nuevos cursos específicos ni los centros que podrían recibirlos. Esas decisiones, puntualizó, forman parte del trabajo que se desarrolla en estos días.

También adelantó la próxima realización en Durazno de una actividad abierta denominada «Encuentros que Cuentan», sin precisar todavía la fecha.

La visita a Sandú permitió observar un edificio próximo a terminarse, pero la conversación con Verderese dejó planteada una cuestión más amplia: cómo aprovechar las nuevas instalaciones, las propuestas de enseñanza y el acompañamiento docente para que más estudiantes no solo ingresen a UTU, sino que también puedan finalizar sus estudios.