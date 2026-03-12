Victoria Rodríguez competirá en el World Paella Day clasificatorio en Piriápolis

La cocinera y emprendedora Victoria Rodríguez representará a Durazno en el World Paella Day, una competencia internacional que tendrá su instancia continental los días 27 y 28 de marzo en Piriápolis, Maldonado.

El certamen forma parte del proceso clasificatorio rumbo al World Paella Day Cup, el evento mundial que cada año se celebra en Valencia, España, y que reúne a los mejores especialistas en este tradicional plato de arroz.

Victoria fue seleccionada para participar tras superar una instancia de clasificación a nivel nacional, lo que le permitirá competir junto a cocineros de otros países.

De Cerro Chato a la competencia internacional

Oriunda de Cerro Chato, la duraznense señala que su vínculo con la cocina nació en el ámbito familiar.

“Mi amor por la cocina nace en reuniones familiares, generando amistades. Ahora tengo la oportunidad de contar una historia con lo que cocino”, explicó.

Para el concurso decidió preparar una paella con identidad uruguaya, utilizando ingredientes y productos vinculados a la región.

“Con las herramientas y la materia prima de nuestra tierra voy a hacer una paella basada en lo que tenemos. Le puse también un sello uruguayo, que es algo muy personal mío”, expresó.

Competencia continental en Piriápolis

La instancia clasificatoria se desarrollará en el Argentino Hotel de Piriápolis, donde participarán cocineros y chefs de Chile, Venezuela, República Dominicana y otros países.

El primer día competirán los representantes uruguayos entre sí, mientras que la segunda jornada reunirá a participantes nacionales e internacionales, de donde surgirán los clasificados al evento mundial.

Piriápolis fue elegida como una de las sedes continentales del campeonato clasificatorio, lo que coloca a Uruguay dentro del circuito internacional del World Paella Day.

Una experiencia gastronómica completa

La actividad comenzará el 25 de marzo con la llegada de los participantes y se extenderá hasta el 29, incluyendo distintas instancias de intercambio gastronómico.

Durante esos días se realizarán master class, encuentros con jurados internacionales y actividades de integración entre los cocineros.

“No soy chef, soy cocinera”

Victoria reconoce que su formación es distinta a la de muchos competidores profesionales, pero sostiene que la pasión es el principal motor de su trabajo.

“No soy chef, soy cocinera. Pero traigo esto en la sangre. Cocinar va más allá de elaborar un plato; es la identidad y el alma que uno le pone”, señaló.

El mundial de paella en Valencia

El World Paella Day Cup se celebra cada 20 de septiembre en Valencia, España, como parte del día internacional de la paella.

En esa instancia se reúnen los mejores especialistas del mundo para competir por el título y celebrar uno de los platos más representativos de la gastronomía valenciana.

Para Victoria, participar en la clasificatoria continental ya representa un logro importante y una oportunidad para mostrar la cocina del interior del Uruguay en un escenario internacional.

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