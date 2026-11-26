Cuatro escuelas del departamento de Durazno abrirán sus puertas durante las vacaciones de verano para recibir a niños que participen del programa Verano Educativo 2027. Las inscripciones comenzarán el lunes 30 de noviembre y se extenderán hasta el viernes 11 de diciembre, a través de la plataforma GURI Familia.

La propuesta se desarrollará en dos centros educativos de la capital departamental, uno de Sarandí del Yí y otro de Cerro Chato, con proyectos que combinarán aprendizaje, recreación, deporte y actividades culturales.

La Inspección Departamental de Educación Inicial y Primaria de Durazno dio a conocer los cuatro proyectos seleccionados para la próxima edición del programa.

Cuáles serán las escuelas de verano en Durazno

Los centros educativos seleccionados y sus respectivos proyectos son los siguientes:

Escuela Localidad Proyecto N.º 5 Sarandí del Yí Verano de experiencias N.º 68 Cerro Chato Escuelas de verano 2027 N.º 75 Durazno Un viaje musical por la obra de Rubén Rada N.º 85 Durazno Deporte, movimiento y sabores saludables

En la capital departamental, las actividades se desarrollarán en la escuela N.º 75 «Brigadier General Manuel Oribe», ubicada en Martín Salaberry 2868, y en la escuela N.º 85 «Julio Martínez Oyanguren», ubicada en Fray Generoso Pérez 952.

Por su parte, la escuela N.º 68 de Cerro Chato funciona en la calle Manuel Noblía.

La temática musical será protagonista del proyecto de la escuela N.º 75, mientras que la escuela N.º 85 orientará su propuesta hacia la actividad física y los hábitos saludables.

Por el momento, la Inspección Departamental no ha detallado públicamente el número de cupos ni el cronograma específico de actividades de cada centro.

Cuándo comienzan las escuelas de verano y qué horarios tendrán

Según el calendario difundido por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), las actividades se desarrollarán entre el viernes 8 de enero y el jueves 4 de febrero de 2027.

El funcionamiento será de 8:30 a 13:30 horas, con cinco horas diarias de actividades y servicio de alimentación.

Cada escuela organizará la jornada de acuerdo con las características de su proyecto educativo.

La iniciativa busca dar continuidad a los aprendizajes durante las vacaciones, mediante propuestas que integran la recreación, la cultura, la convivencia y la participación de los escolares.

Cómo inscribirse en Verano Educativo 2027

Las familias podrán realizar la inscripción entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de 2026 mediante GURI Familia.

Para ello deberán ingresar a la plataforma GURI Familia desde la aplicación para celulares o mediante su versión web, acceder con sus datos de usuario y registrar la solicitud de inscripción del escolar en Verano Educativo, seleccionando los centros educativos de su interés.

El acceso a la plataforma está disponible en el siguiente enlace:

Ingresar a GURI Familia.

Las familias que tengan dificultades para acceder al sistema podrán solicitar orientación en la escuela a la que concurren habitualmente sus hijos.

La inscripción no garantiza automáticamente la asignación de un lugar, ya que esta dependerá de la disponibilidad y los criterios establecidos por Primaria.

Quiénes tendrán prioridad para acceder a los cupos

ANEP estableció cinco criterios para la asignación de lugares, que serán considerados en el siguiente orden:

Alumnos que concurren habitualmente a la escuela seleccionada como sede. Hermanos. Niños que se encuentran bajo tutela del Estado. Escolares con ausentismo crónico. Orden de inscripción.

Las inspecciones departamentales orientarán el proceso de acuerdo con la disponibilidad de lugares y las características de cada localidad.

Verano Educativo llegará a 195 escuelas del país

Para la edición 2027, ANEP proyecta alcanzar a unos 12.050 niños en todo Uruguay.

El programa contará con 195 sedes, lo que representa una ampliación de 50 centros respecto al verano anterior.

Entre las novedades se encuentra la incorporación de una escuela rural del departamento de Flores y la posibilidad de desarrollar experiencias de coordinación con Educación Media en algunas sedes.

En Durazno, el programa cuenta con antecedentes de participación en distintas localidades. En 2024, por ejemplo, unos 250 niños asistieron a cuatro escuelas de verano en Durazno, Sarandí del Yí y Cerro Chato.

Verano Educativo 2027: fechas importantes

Inicio de inscripciones: lunes 30 de noviembre de 2026.

lunes 30 de noviembre de 2026. Cierre de inscripciones: viernes 11 de diciembre de 2026.

viernes 11 de diciembre de 2026. Inicio de actividades: viernes 8 de enero de 2027.

viernes 8 de enero de 2027. Finalización: jueves 4 de febrero de 2027.

jueves 4 de febrero de 2027. Horario: de 8:30 a 13:30.

de 8:30 a 13:30. Alimentación: incluida durante el programa.

incluida durante el programa. Modalidad de inscripción: GURI Familia.

La información oficial puede consultarse en el sitio web de ANEP y en el blog de la Inspección Departamental de Durazno.