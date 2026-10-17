La nueva sede de UTU en Sandú se entregaría a fines de noviembre y abrirá en 2027

La construcción de la nueva sede de la Escuela Técnica N.º 2 de Sandú, en Durazno, ingresó en su etapa final, con la previsión de que el edificio sea entregado a fines de noviembre y comience a utilizarse durante el año lectivo 2027. Así se informó durante una recorrida realizada el viernes 16 de octubre, encabezada por la directora general de UTU, Virginia Verderese, junto a otras autoridades educativas y los técnicos responsables de la obra.

El nuevo centro, ubicado en Carlos María de Pena 952, representa una inversión del orden de los 122 millones de pesos y fue concebido con criterios constructivos que buscan mejorar las condiciones de enseñanza, el confort de estudiantes y docentes y la eficiencia del edificio.

La actividad permitió conocer el estado de los trabajos y algunas de las características de una infraestructura que ampliará las posibilidades de la educación técnica en la ciudad.

Las obras se entregarían a fines de noviembre

Durante la visita, los arquitectos responsables de la construcción explicaron que, de mantenerse el cronograma previsto, los trabajos estarán en condiciones de ser entregados hacia finales del próximo mes.

De concretarse ese plazo, quedará margen para preparar las instalaciones con vistas al comienzo de las actividades educativas en 2027.

La recorrida permitió observar los avances de una obra que incorpora soluciones industrializadas, materiales de mayor resistencia y tecnologías destinadas a mejorar el comportamiento térmico y el mantenimiento del edificio.

Entre las particularidades del proyecto figura la utilización de paredes de yeso antivandálico, mamparas metálicas y componentes constructivos livianos, seleccionados para estandarizar los procesos y mejorar la calidad de las terminaciones.

Según explicó uno de los arquitectos a cargo, en los sectores exteriores se recurrió a materiales tradicionales, atendiendo a las exigencias de resistencia y durabilidad que deben reunir esas superficies.

Una azotea verde para mejorar el confort

Uno de los elementos más destacados del nuevo edificio es la incorporación de una azotea verde, una solución que combina criterios ambientales con mejoras en el aislamiento térmico.

El sistema se construye sobre una cubierta de hormigón armado, protegida mediante una membrana termoplástica impermeabilizante.

Por encima se dispone una capa de suelo con especies vegetales seleccionadas para mantener un crecimiento controlado y reducir las necesidades de mantenimiento.

El arquitecto explicó que la propuesta ofrece beneficios que van más allá de la apariencia del edificio.

Entre ellos mencionó la contribución ambiental de la vegetación, la mejora de las condiciones térmicas interiores y la capacidad de amortiguar el escurrimiento del agua de lluvia.

La incorporación de estas soluciones forma parte de una concepción arquitectónica que busca generar espacios educativos más confortables y adecuados para su utilización cotidiana.

Verderese destacó el vínculo entre infraestructura y resultados educativos

La directora general de UTU, Virginia Verderese, acompañó la recorrida y dialogó con El Acontecer sobre el alcance de la inversión.

La jerarca destacó que disponer de edificios educativos adecuados contribuye a mejorar las condiciones de asistencia, la permanencia de los estudiantes en los centros de enseñanza y, en consecuencia, sus posibilidades de alcanzar mejores resultados académicos.

Desde esa perspectiva, la construcción de nuevas instalaciones no representa solamente una ampliación de infraestructura, sino también una inversión en las condiciones en las que se desarrollan los procesos educativos.

La visita de Verderese permitió abordar, además, otros aspectos vinculados a la formación técnico-profesional y las perspectivas de la institución.

El Acontecer publicará en su edición del lunes 19 de octubre una entrevista más extensa con la directora general de UTU, realizada durante su visita a Durazno.

Un nuevo edificio para la educación técnica en Sandú

La nueva infraestructura de la Escuela Técnica N.º 2 constituye un avance para la comunidad educativa de Sandú y para las posibilidades de formación de los estudiantes de la zona.

La presentación de los trabajos se realizó con la expectativa de que la obra edilicia quede finalizada antes de terminar 2026 y que el nuevo edificio pueda incorporarse al funcionamiento educativo durante el próximo año.

La concreción de ese cronograma permitirá sumar instalaciones modernas a una institución vinculada desde hace años a la educación técnica en el sector este de la ciudad.