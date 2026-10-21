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miércoles 21 de octubre de 2026

UTEC abre su huerta en Durazno y organiza un intercambio de semillas en Blanquillo

Por Lectura: 2 minutos
Imagen informativa de UTEC abre su huerta en Durazno y organiza un intercambio de semillas en Blanquillo
Semillas y territorio, instancia en Blanquillo

La Universidad Tecnológica (UTEC) desarrollará esta semana dos actividades abiertas a la comunidad en Durazno y Blanquillo, vinculadas con el trabajo en huertas, la agroecología y la conservación de semillas.

La primera jornada tendrá lugar este jueves 22 de octubre, de 14:00 a 16:00 horas, en la huerta comunitaria universitaria de UTEC Durazno. La segunda será el sábado 24, de 10:30 a 15:30, en el Gimnasio Municipal de Blanquillo, donde se realizará un taller sobre diversidad de semillas que incluirá un espacio de intercambio entre los participantes.

Ambas propuestas están dirigidas al público en general y no requieren inscripción previa.

Una jornada de trabajo en la huerta universitaria

La actividad del jueves se desarrollará en el marco del curso de Viverismo y permitirá participar en tareas prácticas de mantenimiento de la huerta comunitaria universitaria y su sistema agroforestal.

La convocatoria está abierta tanto a integrantes de la comunidad educativa de UTEC como a vecinos interesados en acercarse a este espacio.

La jornada busca promover la participación comunitaria a través del trabajo directo en la huerta, en una experiencia vinculada con el cultivo, el cuidado del entorno y las prácticas agroforestales.

El encuentro se extenderá de 14:00 a 16:00 horas y no será necesario registrarse previamente.

Blanquillo recibirá un taller sobre semillas criollas

Dos días después, el sábado 24, la actividad se trasladará a Blanquillo, donde tendrá lugar el taller presencial «Conociendo la diversidad de semillas en nuestro territorio».

El encuentro se realizará entre las 10:30 y las 15:30 horas en el salón de conferencias del Gimnasio Municipal de la localidad.

La propuesta se enmarca en el proyecto «Semillas criollas para la alimentación y la agricultura familiar en el centro de Uruguay: etnobiología y agroecología para conocer, valorar y construir con el territorio», financiado por el GIE Agroalimentos de UTEC.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, colaboradores y público en general.

Uno de los momentos previstos durante la jornada será el intercambio de semillas entre los participantes, una instancia que permitirá compartir variedades y experiencias vinculadas con su conservación y utilización.

Desde la organización se destacó también la participación del Gobierno Departamental de Durazno en la convocatoria.

Al igual que la actividad del jueves, el taller de Blanquillo será abierto y no requerirá inscripción previa.

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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.