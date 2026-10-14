Durazno reunirá a más de 50 organizaciones en UTEC para impulsar una economía con impacto social y ambiental

Durazno será sede este viernes 16 de octubre de un encuentro nacional que reunirá a más de 50 organizaciones vinculadas a la educación, la actividad empresarial, el sector público y la sociedad civil, con el objetivo de impulsar nuevas formas de desarrollo económico que integren la generación de riqueza, el bienestar social y el cuidado del ambiente.

La actividad se desarrollará en el Instituto Tecnológico Regional Centro-Sur de UTEC, entre las 10:00 y las 16:30 horas, bajo el lema «Trabajo conjunto para una economía de triple impacto, desde el centro del país».

Se trata del Evento Anual 2026 del Nodo Uruguay de Innovación Económica, organizado conjuntamente con la Universidad Tecnológica y enmarcado en la Semana de la Innovación que tiene lugar en Durazno.

La convocatoria incluye universidades, empresas, gobiernos locales, organismos públicos, organizaciones sociales, docentes y estudiantes, que compartirán experiencias y propuestas para avanzar hacia un modelo económico que contemple simultáneamente resultados económicos, sociales y ambientales.

Durazno, punto de encuentro para pensar el desarrollo

Desde UTEC Durazno se informó a El Acontecer que la jornada busca compartir investigaciones, conectar experiencias desarrolladas en distintos territorios y construir una agenda de trabajo conjunta.

El concepto de economía de triple impacto plantea que el éxito de las actividades económicas no debe evaluarse únicamente por sus resultados financieros, sino también por su contribución a la sociedad y al ambiente.

La propuesta parte de la necesidad de generar espacios de cooperación entre sectores que habitualmente trabajan con objetivos y herramientas diferentes.

Según explicaron los organizadores, los desafíos ambientales, sociales y económicos actuales requieren respuestas coordinadas entre la academia, el Estado, las empresas y la sociedad civil.

La elección de Durazno como sede se vincula con la realización de la Semana de la Innovación de UTEC y con la intención de fortalecer el desarrollo de iniciativas desde el interior del país.

Desde la universidad se destaca especialmente la participación de estudiantes y docentes, entendiendo que la formación y la investigación cumplen un papel fundamental en la construcción de nuevas alternativas económicas.

Más de 50 organizaciones y una agenda de trabajo compartida

El encuentro es convocado por la Plataforma de Innovación Económica – Nodo Uruguay y UTEC, con el apoyo de Sistema B e IDRC-CRDI Canadá.

La bienvenida estará a cargo de María De Barbieri, coordinadora regional del Nodo; Álvaro Pena, consejero de la Red UNIS-UTEC; Juan I. Dorrego, presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), y Felipe Algorta, intendente de Durazno.

Durante la apertura se presentará el estado de situación de los Nodos de Innovación Económica y los avances alcanzados mediante el trabajo entre organizaciones participantes.

Posteriormente, Soledad Salvador compartirá los resultados de una investigación sobre América Latina y el Caribe desarrollada por UNRAF, Insightlac, UCU, GEMMA y YouHub.

La presentación permitirá incorporar información y evidencia regional al intercambio sobre nuevas formas de producción, inversión y desarrollo.

Experiencias territoriales, empleo y proyectos estudiantiles

La programación de la mañana continuará con actividades vinculadas a experiencias concretas del territorio.

Entre ellas se encuentra una visita al Laboratorio de Plásticos y un conversatorio sobre educación y empleo de personas privadas de libertad, dos propuestas que permitirán abordar distintas dimensiones de la innovación.

Durante el almuerzo, los participantes podrán recorrer la Galería de Oferta Académica e Investigación de la Red UNIS y los Nodos, además de una feria con proyectos y prototipos elaborados por estudiantes.

La participación juvenil tendrá un espacio destacado durante la tarde, cuando estudiantes presenten iniciativas orientadas a resolver problemas sociales, ambientales y económicos de sus comunidades.

La propuesta busca que las nuevas generaciones no sean únicamente asistentes al encuentro, sino que puedan incorporar sus ideas al debate sobre el futuro productivo y social.

Cuatro mesas para discutir empresas, habilidades e inversiones

Una de las instancias centrales de la jornada estará dedicada al intercambio entre representantes de diferentes sectores, mediante cuatro mesas temáticas simultáneas.

Los debates abordarán la transformación de las empresas hacia modelos de triple impacto; las nuevas habilidades, competencias e infraestructuras necesarias para la sostenibilidad; las oportunidades de transformación territorial, empresarial, jurídica y de inversiones, y los desafíos de las finanzas sostenibles y climáticas.

Estas instancias permitirán compartir experiencias y analizar qué herramientas pueden contribuir a desarrollar iniciativas económicamente viables que, al mismo tiempo, generen beneficios sociales y ambientales.

Una agenda colaborativa para continuar trabajando

El cierre estará dedicado a la construcción de una agenda compartida, con propuestas y acciones que permitan dar continuidad al trabajo más allá del encuentro.

La intención de los organizadores es que los intercambios de la jornada sirvan para identificar desafíos comunes, establecer vínculos entre instituciones y avanzar en futuras iniciativas de cooperación.

Con esta convocatoria, Durazno se convertirá en sede de un espacio de alcance nacional que busca vincular el conocimiento académico, la actividad productiva y la participación de las comunidades en la construcción de nuevas oportunidades de desarrollo.

Los principales datos del encuentro Evento Anual 2026 – Nodo Uruguay de Innovación Económica Fecha: viernes 16 de octubre.

viernes 16 de octubre. Horario: 10:00 a 16:30.

10:00 a 16:30. Lugar: Instituto Tecnológico Regional Centro-Sur de UTEC, Durazno.

Instituto Tecnológico Regional Centro-Sur de UTEC, Durazno. Lema: «Trabajo conjunto para una economía de triple impacto, desde el centro del país».

«Trabajo conjunto para una economía de triple impacto, desde el centro del país». Convocan: Plataforma de Innovación Económica – Nodo Uruguay y UTEC.

Plataforma de Innovación Económica – Nodo Uruguay y UTEC. Apoyan: Sistema B e IDRC-CRDI Canadá.

Sistema B e IDRC-CRDI Canadá. Participación: más de 50 organizaciones aliadas de distintos sectores.