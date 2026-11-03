UTEC Durazno inicia capacitación gratuita en energía solar para mujeres desempleadas

UTEC Durazno pone en marcha este martes 3 de noviembre una capacitación gratuita en instalación, operación y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red eléctrica. La formación está dirigida a mujeres desempleadas, especialmente jefas de hogar, y combina clases teóricas virtuales con prácticas presenciales en el Campus Centro-Sur de la Universidad Tecnológica.

La propuesta busca fortalecer las oportunidades de formación e inserción laboral en el sector de las energías renovables. También contempla a jóvenes en situación de desempleo y personas beneficiarias de prestaciones sociales residentes en el interior del país, de acuerdo con el perfil establecido en la convocatoria.

El curso se extenderá hasta el 13 de noviembre y permitirá adquirir conocimientos técnicos sobre el funcionamiento y la instalación de equipos capaces de generar electricidad a partir de la energía solar.

Cuatro jornadas virtuales y cuatro días de prácticas en Durazno

La capacitación tiene una modalidad semipresencial, con dos etapas diferenciadas.

Las clases teóricas se desarrollarán en vivo por internet los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre, de 9:00 a 12:45 horas.

Posteriormente, las participantes realizarán prácticas presenciales en UTEC Durazno los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre, en el horario de 9:00 a 18:00.

Durante las actividades se abordarán contenidos relacionados con seguridad y normativa, interpretación de documentación técnica, identificación de los componentes de un sistema fotovoltaico, instalación y conexiones eléctricas.

También se trabajará sobre verificaciones previas, pruebas eléctricas, puesta en marcha, operación, mantenimiento y análisis básico del desempeño de los equipos.

Traslado y alojamiento gratuitos para participantes del interior

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es el apoyo previsto para quienes no residen en la ciudad de Durazno.

Durante los cuatro días de prácticas presenciales, se cubrirán gratuitamente el traslado, el alojamiento y las cuatro comidas diarias de las participantes provenientes de otras localidades.

Esta disposición busca facilitar el acceso a la formación de mujeres del interior del país, evitando que los costos de desplazamiento y estadía se conviertan en una dificultad para completar la capacitación.

Formación técnica orientada al empleo

La convocatoria estuvo dirigida a personas mayores de 18 años, residentes en Uruguay, que cumplieran con el perfil establecido para el curso.

Entre los requisitos se exigió contar con Bachillerato o UTU completos, conocimientos básicos de electricidad y nociones sobre sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos.

El plazo de inscripción finalizó el 23 de octubre, por lo que la actividad comienza con el proceso de postulaciones ya cerrado.

La capacitación integra las propuestas de formación vinculadas con las energías renovables que se desarrollan en el Campus Centro-Sur.

En setiembre, El Acontecer informó sobre docentes de UTEC Durazno que impulsan proyectos empresariales en el sector de las energías renovables, una muestra de la vinculación entre la formación tecnológica y las oportunidades de actividad productiva en el departamento.

Con este nuevo curso, UTEC suma una propuesta de capacitación técnica orientada a ampliar las posibilidades de inserción laboral de mujeres en un área especializada de la generación de energía.