UTEC desarrolla tecnología con drones para detectar a tiempo el picudo rojo

Investigadores de UTEC combinan drones, imágenes y algoritmos para detectar tempranamente el picudo rojo en palmeras.

El Grupo de Investigaciones Espaciales de la Universidad Tecnológica del Uruguay trabaja en el desarrollo de una herramienta innovadora para la detección temprana del picudo rojo, una de las plagas que mayor impacto ha generado en los palmares del país. El proyecto combina el uso de drones, distintos tipos de imágenes y algoritmos de análisis para identificar palmeras afectadas antes de que el daño sea visible a simple vista.

“A simple vista la palmera se ve saludable, con hojas verdes y sin signos evidentes. El desafío es cómo detectar a tiempo, y a gran escala, cuáles están siendo afectadas”, explicaron desde el equipo de investigadores, que en las últimas horas acercó a El Acontecer un informe detallando el avance del trabajo.

La metodología desarrollada permite detectar el impacto del picudo rojo en etapas tempranas mediante el uso de drones equipados con cámaras térmicas, multiespectrales y de espectro visible. Estas imágenes son luego procesadas y analizadas con algoritmos que permiten identificar cambios sutiles en la salud de las palmeras, invisibles para el ojo humano.

“Desarrollamos una metodología para detectar de forma temprana el impacto del picudo rojo en palmeras, y actualmente estamos testeando su escalabilidad a todo el país”, explicó Natalie Aubet, docente senior e investigadora de UTEC.

Drones antes que satélites

El primer acercamiento permitió identificar la presencia de la plaga y monitorear sus distintas fases de desarrollo, incluso antes de que la palmera muestre deterioro visible. Según detalló Nahuel Lamas, se trata de una metodología desarrollada en Uruguay, basada en experiencias internacionales aplicadas a otras plagas.

El equipo optó por el uso de drones en lugar de imágenes satelitales por razones técnicas y operativas. “Para las fases iniciales se requiere una resolución centimétrica, que los drones pueden ofrecer. Las imágenes satelitales de acceso libre tienen resoluciones medidas en metros y las comerciales de alta resolución son costosas y con menor frecuencia de adquisición”, explicó Lamas.

El trabajo incluyó experiencias con vuelos de aviones, con apoyo del Servicio de Sensores Remotos Aeroespaciales de la Fuerza Aérea Uruguaya, y se prevé continuar con nuevas capturas en las próximas semanas. Paralelamente, el equipo evalúa incorporar imágenes satelitales en futuras etapas del proyecto.

Algoritmos y cooperación internacional

A partir del geoprocesamiento de las imágenes y la aplicación de algoritmos, los investigadores obtienen información detallada sobre el estado de cada palmera, su nivel de estrés y el avance de la enfermedad. “Es como un chequeo médico del árbol”, describió Aubet.

En diciembre de 2025, UTEC comenzó a trabajar junto al Grupo de Geoinformática y Ciencia de Datos Geoespaciales de la Universidad Autónoma del Estado de México, con el objetivo de desarrollar un algoritmo que permita automatizar y escalar la detección del picudo rojo a nivel nacional.

Aporte distintivo

El proyecto integra drones, imágenes multiespectrales y algoritmos predictivos en un único sistema, capaz de detectar palmeras enfermas en etapas tempranas.

El equipo de trabajo está integrado además por Agustín Soto, docente adjunto del área de Sensoramiento Remoto de UTEC.

Escalar a todo el país

De cara al futuro, los investigadores aspiran a ampliar el alcance del proyecto y cubrir el territorio nacional. Para ello será necesario incorporar más tecnología, contar con aeronaves y resolver aspectos logísticos como licencias de vuelo y traslados. “Nuestro objetivo es avanzar hacia una implementación nacional y contribuir al mapeo de los palmares”, señaló Lamas.

El contexto institucional acompaña esta proyección. Mediante el decreto 19/026 del 20 de enero de 2026, el Poder Ejecutivo formalizó un grupo asesor ad hoc para coordinar acciones contra el picudo rojo, y se prevé la participación de UTEC en ese ámbito.

“Contar con imágenes actualizadas permitiría monitorear con precisión el avance de la plaga y definir acciones de control de manera eficaz”, concluyó Lamas, subrayando que la detección temprana es clave para mitigar el impacto de una plaga que ya ha causado la pérdida de miles de palmeras en Uruguay.

