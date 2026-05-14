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jueves 14 de mayo de 2026

Uruguay Impulsa realiza hoy jueves su cierre y entrega de certificados en Durazno

El programa Uruguay Impulsa realizará este jueves en Durazno el acto de cierre y entrega de certificados a participantes del departamento.
Por Lectura: 1 minuto
Uruguay Impulsa realiza este jueves su cierre y entrega de certificados en Durazno
Uruguay Impulsa cierra actividades

El programa “Uruguay Impulsa” realizará esta tarde en Durazno su acto de cierre departamental, instancia en la que además se concretará la entrega de certificados a quienes participaron de la iniciativa en el departamento.

Acto en Sala Lavalleja

La actividad se desarrollará a partir de la hora 17:00 en la Sala “Juan Antonio Lavalleja”, ubicada sobre calle Eusebio Píriz 756 de la ciudad de Durazno.

Durante la jornada participarán autoridades departamentales y representantes de distintas instituciones vinculadas al programa.

El cierre busca reconocer el proceso realizado por los participantes y destacar los logros alcanzados durante el desarrollo de la propuesta.

Un programa articulado entre varios organismos

“Uruguay Impulsa” es una iniciativa impulsada de forma conjunta por diversos organismos nacionales vinculados a formación, empleo e inclusión social.

Entre las instituciones participantes se encuentran la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Congreso de Intendentes, INEFOP, ANEP y UTU.

El programa apunta a generar herramientas de capacitación y oportunidades de inserción para participantes en distintos puntos del país.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy