Uruguay Impulsa realiza hoy jueves su cierre y entrega de certificados en Durazno

El programa “Uruguay Impulsa” realizará esta tarde en Durazno su acto de cierre departamental, instancia en la que además se concretará la entrega de certificados a quienes participaron de la iniciativa en el departamento.

Acto en Sala Lavalleja

La actividad se desarrollará a partir de la hora 17:00 en la Sala “Juan Antonio Lavalleja”, ubicada sobre calle Eusebio Píriz 756 de la ciudad de Durazno.

Durante la jornada participarán autoridades departamentales y representantes de distintas instituciones vinculadas al programa.

El cierre busca reconocer el proceso realizado por los participantes y destacar los logros alcanzados durante el desarrollo de la propuesta.

Un programa articulado entre varios organismos

“Uruguay Impulsa” es una iniciativa impulsada de forma conjunta por diversos organismos nacionales vinculados a formación, empleo e inclusión social.

Entre las instituciones participantes se encuentran la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Congreso de Intendentes, INEFOP, ANEP y UTU.

El programa apunta a generar herramientas de capacitación y oportunidades de inserción para participantes en distintos puntos del país.