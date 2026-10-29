La unidad odontológica móvil inició una nueva etapa de atención en las escuelas rurales de Durazno

La unidad odontológica móvil destinada a las escuelas rurales de Durazno inició este miércoles 28 de octubre una nueva etapa de atención en la Escuela N.º 20 del paraje La Economía. El servicio cuenta con equipamiento para desarrollar tareas preventivas, educativas y asistenciales, con profesionales y materiales aportados por ASSE.

La jornada coincidió con una nueva edición de la Feria de Salud Rural, que reúne a distintas instituciones para acercar servicios sanitarios a las comunidades del interior del departamento. Participaron autoridades, profesionales de la salud, docentes, escolares y vecinos de la zona.

El vehículo fue donado por el Gobierno de Japón, a través de su Embajada en Uruguay, en el marco de un proyecto impulsado junto a la Sociedad Rural de Durazno (SRD), el Gobierno departamental y ASSE.

Atención para las escuelas más alejadas

El intendente Felipe Algorta Brit destacó el trabajo conjunto que permitió concretar esta etapa del proyecto y reconoció especialmente la disposición de las profesionales que estarán a cargo de la atención.

“Felicito a todas las instituciones que han sido parte de esta realidad de corazón y les deseo mucho éxito a las odontólogas, que están con unas ganas bárbaras de empezar y con una vocación impresionante”, expresó.

Algorta subrayó la importancia de llegar a las localidades más alejadas, donde los escolares encuentran mayores dificultades para acceder a determinados servicios de salud.

“Hay niños muy lejos de aquí que también quieren atenderse, quieren tener una dentadura y dientes sanos, y eso es muy importante para nuestro futuro, para nuestra salud”, señaló.

El intendente también reconoció la labor de la secretaria general del Gobierno de Durazno, Ana Laura Gadea, y destacó el papel que tendrán los municipios y las juntas locales para acompañar el funcionamiento del servicio.

Un proyecto iniciado en la administración anterior

La puesta en funcionamiento del servicio da continuidad a un proyecto que comenzó durante la administración departamental anterior y que requirió nuevas gestiones y acuerdos institucionales.

Gadea recordó que, si bien el vehículo había sido donado por Japón, todavía era necesario completar su entrega, incorporar el equipamiento odontológico y asegurar los recursos para su funcionamiento.

“Abracé con mucho cariño el desafío de sacar adelante el proyecto. Un proyecto que venía ya de la gestión anterior y que hoy es una realidad”, manifestó.

En ese proceso destacó el compromiso de ASSE, que aporta profesionales y materiales para la atención, así como la colaboración económica de instituciones y particulares.

La secretaria general dedicó un reconocimiento especial a Amparo Aguirre, coordinadora del proyecto, por su experiencia y trabajo sostenido para lograr su concreción.

“Sin ella no hubiese sido posible la concreción, eso no tengan dudas”, afirmó.

El consultorio odontológico móvil había sido entregado oficialmente por el Gobierno de Japón en abril, con el objetivo de fortalecer la atención de los alumnos de 51 escuelas rurales del departamento.

Una herramienta para ampliar la cobertura

La inspectora departamental de Educación Inicial y Primaria, Valeria de los Santos, valoró la incorporación del móvil como una herramienta para mejorar las condiciones de atención y ampliar la cobertura en las escuelas rurales.

Recordó que el programa de salud bucal tiene más de dos décadas de trayectoria en Uruguay y destacó el trabajo de la Mesa de Salud y la organización de los agrupamientos rurales, que permiten desarrollar jornadas mensuales para escolares de diferentes centros educativos.

Por su parte, la directora de la Red de Atención Primaria de ASSE, María Bocchiardo, expresó su satisfacción por esta instancia y reafirmó el compromiso del organismo con el aporte de recursos humanos y materiales a un programa que trabaja desde hace años en las comunidades rurales.