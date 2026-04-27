UNI 3 Durazno participó en encuentro nacional de bolillos en Montevideo

Un grupo del Taller de Bolillos de UNI 3 Durazno participó en el 4º Encuentro Nacional de Bolillos, realizado el sábado 25 de abril en la Plaza Varela de Montevideo. La actividad formó parte de los festejos por los 100 años de la institución organizadora.

La delegación estuvo integrada por 17 personas, entre participantes del curso y acompañantes.

Participación y representación

Del total de asistentes, cinco integran el Taller de Bolillos de UNI 3 Durazno, mientras que las restantes doce personas participaron en calidad de acompañantes.

La actividad fue organizada por el Casal Catalá, institución que celebró su centenario con este tipo de propuestas culturales.