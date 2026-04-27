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lunes 27 de abril de 2026

UNI 3 Durazno participó en encuentro nacional de bolillos en Montevideo

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UNI 3 Durazno participó en encuentro nacional de bolillos en Montevideo

Un grupo del Taller de Bolillos de UNI 3 Durazno participó en el 4º Encuentro Nacional de Bolillos, realizado el sábado 25 de abril en la Plaza Varela de Montevideo. La actividad formó parte de los festejos por los 100 años de la institución organizadora.

La delegación estuvo integrada por 17 personas, entre participantes del curso y acompañantes.

UNI 3 Durazno participó en encuentro nacional de bolillos en Montevideo

Participación y representación

Del total de asistentes, cinco integran el Taller de Bolillos de UNI 3 Durazno, mientras que las restantes doce personas participaron en calidad de acompañantes.

La actividad fue organizada por el Casal Catalá, institución que celebró su centenario con este tipo de propuestas culturales.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy