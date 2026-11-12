La emergencia móvil UMED, de Durazno, participó con dos ambulancias especializadas y sus respectivos equipos asistenciales en el operativo sanitario desplegado durante la visita del papa León XIV a Paysandú, el pasado sábado 7 de noviembre. La empresa formó parte del dispositivo de atención previsto para una de las mayores concentraciones de público registradas este año en Uruguay.

La celebración religiosa tuvo lugar en el Parque París Londres, donde se reunieron aproximadamente 40.000 fieles, según las cifras comunicadas por las autoridades locales al Vaticano. El acontecimiento requirió una amplia coordinación de recursos sanitarios, de seguridad y de asistencia a los participantes.

Dos ambulancias y seis integrantes del equipo sanitario

La participación de UMED se concretó mediante el traslado desde Durazno de dos móviles especializados, cada uno con un equipo integrado por un médico, una enfermera y un chofer.

Según informó la empresa, el objetivo fue aportar recursos humanos y técnicos al dispositivo sanitario organizado para acompañar una jornada de características excepcionales por su convocatoria.

La presencia de equipos médicos y ambulancias resultó parte de la planificación necesaria para ofrecer capacidad de respuesta ante eventuales emergencias entre los asistentes.

Además de UMED, el operativo sanitario nacional contó con la participación de distintos prestadores y organismos de atención médica.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) había anunciado un despliegue especial del SAME 105 para acompañar las actividades del pontífice en Montevideo, Paysandú y Florida.

Una misa multitudinaria en Paysandú

La visita de León XIV a Paysandú formó parte de su recorrido apostólico por Uruguay, desarrollado entre el 6 y el 8 de noviembre.

El sábado 7, el pontífice presidió una misa en el Parque París Londres, ante miles de personas que llegaron desde distintos departamentos y países de la región.

El Ministerio del Interior informó que la celebración reunió a más de 35.000 asistentes, mientras que el Vaticano comunicó una concurrencia aproximada de 40.000 fieles, según los datos proporcionados por las autoridades locales.

La organización incluyó controles de ingreso, sectores de asistencia sanitaria, puntos de hidratación y un importante despliegue de seguridad.

En el conjunto de las actividades vinculadas con la visita papal, participaron más de 5.000 efectivos policiales, según el balance oficial del Ministerio del Interior.

La magnitud del acontecimiento exigió disponer de recursos preparados para intervenir ante posibles situaciones de emergencia y coordinar la atención de una convocatoria multitudinaria.

UMED incorporó dos nuevas unidades a su flota

La participación en Paysandú coincide con una etapa de ampliación de la capacidad operativa de la emergencia móvil duraznense.

Según informó UMED, recientemente incorporó dos nuevos móviles especializados, destinados a fortalecer su servicio de atención y ampliar la disponibilidad de recursos ante diferentes requerimientos asistenciales.

La renovación del equipamiento forma parte de las inversiones realizadas por la empresa para mejorar su capacidad de respuesta.

UMED cuenta además con un móvil destinado específicamente a la cobertura sanitaria de eventos, una modalidad orientada a brindar asistencia en actividades deportivas, culturales, sociales y otros encuentros con concentración de público.

Este servicio permite a instituciones y organizadores disponer de recursos médicos y equipamiento durante el desarrollo de sus actividades.

Una emergencia móvil con trayectoria en Durazno

UMED desarrolla desde hace décadas servicios de atención médica prehospitalaria en Durazno.

En mayo de este año, El Acontecer informó sobre los 35 años de trayectoria de la empresa, destacando su evolución y su papel en la asistencia de urgencias y emergencias médicas.

La participación en el dispositivo sanitario de Paysandú representó una nueva experiencia operativa fuera del departamento, en el marco de una actividad de alcance nacional.

Con la incorporación de unidades y la disponibilidad de un móvil específico para eventos, la empresa busca fortalecer tanto la atención cotidiana como las coberturas especiales que requieren planificación y recursos asistenciales.