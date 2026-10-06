Durazno prepara su salto universitario: nuevas tecnicaturas y mayor presencia de Udelar desde 2027

Durazno comenzará en 2027 una nueva etapa en su vínculo con la Universidad de la República, con la llegada de tecnicaturas del Instituto Superior de Educación Física, acuerdos con la Facultad de Veterinaria y otras experiencias académicas que la Intendencia pretende utilizar como punto de partida para consolidar una presencia universitaria más estable en el departamento.

Las primeras propuestas se apoyarán en infraestructura ya existente y tendrán alcance regional, con la expectativa de recibir estudiantes y docentes de otros departamentos del centro del país.

Ese crecimiento plantea, al mismo tiempo, un desafío inmediato: ampliar la capacidad de alojamiento. La administración departamental reconoce que será necesario acelerar el proyecto de una residencia estudiantil ante una demanda que ya hoy presiona sobre las plazas disponibles.

Empezar con experiencias para llegar a carreras más largas

La secretaria general de la Intendencia de Durazno, Ana Laura Gadea, señaló que desde el inicio de la actual administración se mantuvieron contactos con distintas instituciones terciarias y con la propia Udelar para explorar nuevas posibilidades de formación en el departamento.

Según explicó, desde la Universidad se planteó que la instalación de una carrera completa requiere procesos presupuestales y académicos complejos, por lo que la estrategia inicial pasa por avanzar mediante cursos, especializaciones, prácticas y propuestas específicas.

“Si no hacemos experiencias, si ellos no nos toman confianza, es difícil que después podamos pedir algo más largo, por ejemplo, una carrera completa”, sostuvo Gadea.

La Intendencia entiende que estas primeras experiencias no deben ser consideradas un punto de llegada, sino una base sobre la cual fortalecer la relación institucional con Udelar y generar condiciones para propuestas de mayor duración.

La Facultad de Artes ya desarrolla actividades en Durazno mediante un convenio con la comuna, mientras que también se concretaron acuerdos con el Instituto Superior de Educación Física y la Facultad de Veterinaria.

Desde Udelar se indicó que el convenio con Veterinaria permitirá profundizar la cooperación académica, científica, técnica y cultural, especialmente en áreas como bienestar y protección animal, biodiversidad e investigación.

Las tecnicaturas comenzarán en marzo de 2027

Uno de los principales anuncios es la llegada de las nuevas Tecnicaturas en Deporte del ISEF, con orientaciones en Gimnasia Artística y Triatlón.

Las propuestas comenzarán el 9 de marzo de 2027, tendrán una duración de dos años, organizados en cuatro semestres, y funcionarán mediante una modalidad híbrida.

El requisito de ingreso será contar con bachillerato completo y habrá un máximo de 50 cupos por modalidad.

Parte de la formación será virtual, mientras que las instancias presenciales se desarrollarán aproximadamente cada 15 días.

Las inscripciones definitivas están previstas para febrero de 2027 a través de Bedelía de Udelar. ISEF ya habilitó formularios para manifestar interés, aunque completar esa instancia no asegura la obtención de un cupo.

Una propuesta pensada para toda la región

Para la Intendencia, uno de los elementos centrales de estas carreras es que no estarán destinadas únicamente a estudiantes de Durazno.

“Pensamos en clave de región”, señaló Gadea, al mencionar el posible alcance hacia jóvenes de Flores, Florida, Paso de los Toros y otras localidades cercanas.

El director general de Promoción Social, Gonzalo Recuero, explicó que uno de los trabajos realizados ante la Universidad fue demostrar que Durazno dispone de condiciones para recibir este tipo de formación.

En el área deportiva, el vínculo entre el Gobierno Departamental, ISEF y los organismos vinculados al deporte resultó determinante.

La infraestructura existente y el desarrollo local de determinadas disciplinas fueron utilizados como argumentos para respaldar la instalación de las tecnicaturas.

La directora del ISEF, Mariana Sarni, también destacó públicamente las condiciones deportivas del departamento y vinculó esta experiencia con el proceso de descentralización de la formación universitaria en Uruguay.

El complejo deportivo como soporte de las nuevas carreras

Las tecnicaturas utilizarán infraestructura que Durazno ya posee.

Las clases prácticas tendrán como referencia el complejo deportivo comunal, mientras que todavía se trabaja en la definición de los espacios destinados a la formación teórica.

Recuero remarcó que disponer de instalaciones, por sí solo, no garantiza la llegada de propuestas universitarias.

La Universidad también evalúa la existencia de demanda, disponibilidad docente y capacidad institucional para acompañar y sostener las carreras en el tiempo.

El convenio firmado el 28 de setiembre entre Udelar, ISEF, la Secretaría Nacional del Deporte y el Gobierno de Durazno formalizó la llegada de las dos tecnicaturas y del Curso de Guardavidas.

Este último es considerado también una propuesta estratégica, debido a la cantidad de espacios acuáticos existentes en la región y a la demanda laboral vinculada con esa capacitación.

El acuerdo contempla además instancias de perfeccionamiento y formación continua para docentes y técnicos deportivos de Durazno y otros departamentos.

El Bioparque abre otra puerta para Veterinaria

Otro de los ejes del acercamiento con Udelar está vinculado al convenio con la Facultad de Veterinaria.

En este caso no se plantea, por el momento, la instalación de una carrera completa, sino el desarrollo de prácticas, actividades académicas, investigación y cooperación en bienestar animal, biodiversidad y otras áreas relacionadas.

La Intendencia considera al Bioparque una infraestructura especialmente valiosa para ese proceso.

Según Gadea, el lugar alberga actualmente unas 90 especies y cerca de 1.000 ejemplares, generando condiciones particulares para prácticas vinculadas con medicina veterinaria y manejo animal.

La llegada de estudiantes y docentes permitiría complementar el trabajo realizado actualmente por los profesionales y funcionarios del lugar.

Desde la administración departamental se entiende que la relación puede resultar beneficiosa para ambas partes: Udelar encuentra un espacio singular para desarrollar actividades prácticas y el Bioparque suma respaldo académico y científico.

El objetivo: una presencia universitaria permanente

El reciente acuerdo entre Udelar y la Intendencia fue presentado por las autoridades universitarias como parte de un proceso más amplio de descentralización.

La Universidad busca fortalecer su presencia territorial, reducir desigualdades geográficas y desarrollar propuestas vinculadas con las necesidades de cada región.

“Son pequeños logros”, resumió Gadea.

La expectativa de la administración departamental es que esas primeras experiencias permitan avanzar luego hacia una oferta más amplia y estable.

El objetivo de fondo es que Durazno deje de ser únicamente una sede ocasional para cursos o prácticas y pueda consolidarse como polo regional de formación terciaria, capaz de recibir estudiantes de distintos puntos del centro del país.

La residencia estudiantil pasa a ser una prioridad

El crecimiento proyectado de la actividad universitaria plantea un desafío que la Intendencia reconoce como pendiente: el alojamiento.

La llegada de estudiantes y docentes desde otros departamentos vuelve más urgente el proyecto de una residencia estudiantil.

El intendente Felipe Algorta incluyó durante la campaña electoral la construcción de una residencia entre sus compromisos de gobierno.

Una de las alternativas contempla levantarla en un predio ubicado frente a UTEC, aunque también se analiza la posibilidad de utilizar instalaciones vinculadas al Regimiento Galarza.

Esta última opción depende de una definición del Ministerio de Defensa y, según indicó Gadea, hasta el momento no existe una respuesta definitiva.

“Hay que acelerarlo”, afirmó la secretaria general respecto al proyecto.

Actualmente, la Intendencia dispone de unas 74 plazas distribuidas entre la Casa de los Deportes, la residencia vinculada a UTEC y otros espacios de alojamiento.

Recuero explicó que esos lugares registran una utilización elevada y que, en determinados períodos, prácticamente alcanzan su capacidad máxima por la presencia de estudiantes, delegaciones deportivas y otros visitantes.

La infraestructura actual ha permitido responder a la demanda existente, pero la llegada de nuevas propuestas universitarias empieza a marcar sus límites.

Para la Intendencia, resolver ese punto será una de las condiciones necesarias si Durazno pretende transformar los convenios actuales en una presencia universitaria más amplia y permanente.