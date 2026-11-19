Tres familias recibieron este jueves 19 de noviembre las llaves de sus nuevas viviendas en la zona de Maciel y Gutiérrez Ruiz, en Durazno. Entre los beneficiarios se encuentra una pareja que durante décadas convivió con las crecientes del río Yí y que ahora podrá vivir lejos de las inundaciones. La entrega se realizó mediante un trabajo conjunto del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Intendencia de Durazno.

Las viviendas corresponden a módulos habitacionales reacondicionados en el marco de un convenio entre el MVOT, a través de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DINISU), y el Gobierno de Durazno.

La ceremonia contó con la presencia del director nacional de Integración Social y Urbana, Pablo Cresci; el intendente Felipe Algorta; el director de Promoción Social, Gonzalo Recuero; la directora departamental del MIDES, Leonella Camejo; equipos técnicos y las familias adjudicatarias.

Durante la actividad, el escribano Mauricio Rodríguez dio lectura a los contratos de comodato, que establecen el derecho de uso de las viviendas por parte de las familias, con destino exclusivo a casa habitación. Posteriormente se realizó la firma de los documentos.

Tres situaciones familiares y un proceso de adjudicación

La directora departamental del MIDES, Leonella Camejo, explicó que la entrega permitió concluir una etapa de trabajo desarrollada por la Mesa de Vivienda, integrada por INAU, Promoción Social de la Intendencia, MIDES y DINISU.

Este espacio interinstitucional se encargó de evaluar las situaciones de las familias postuladas, verificar los requisitos y elevar los expedientes a DINISU, responsable de las adjudicaciones.

Según detalló Camejo, las tres viviendas eran las últimas pendientes de ese proceso. Dos familias fueron postuladas por MIDES y una por Promoción Social de la Intendencia.

Las adjudicaciones respondieron a situaciones diferentes: el realojo de una familia afectada por inundaciones, un caso vinculado con la discapacidad de una persona de Ciudad del Carmen y una madre jefa de hogar junto a su hija.

«Más que una llave, es que tengan una nueva oportunidad para vivir en una vivienda digna», expresó Camejo, quien destacó que continuará el seguimiento y acompañamiento de las familias.

Después de 28 años conviviendo con las crecientes

Entre los beneficiarios se encuentran Edith Curbelo y Juan Delgado, quienes recibieron las llaves de la vivienda número 5, ubicada en continuación Rivera.

La pareja lleva doce años viviendo junta, mientras que Edith residió durante 28 años en el barrio La Palma, en la zona de Gutiérrez Ruiz y Carbajal.

Durante ese tiempo, las crecidas del río Yí afectaron reiteradamente la vivienda donde residían.

«Nos saca la creciente y nos tapó la casa. Esta última estuvo a nueve metros y algo, y nos entraron 30 centímetros. Nosotros éramos los primeros que salíamos en el barrio», recordaron.

La nueva vivienda les permitirá comenzar una etapa lejos de la zona que debían abandonar cada vez que el agua avanzaba sobre el barrio.

«Es una belleza, compacta, pero ideal y lejos del agua»

Edith y Juan expresaron su agradecimiento a los equipos técnicos de la Intendencia y al intendente Felipe Algorta, a quien recordaron por su compromiso durante una visita y una reunión anterior con vecinos afectados por las inundaciones.

Según señalaron, el jefe comunal reiteró durante la entrega que continuarán las acciones destinadas a otras familias del barrio que todavía conviven con las crecientes.

Juan Delgado destacó las condiciones de la nueva vivienda y, especialmente, la tranquilidad de encontrarse lejos del agua.

«Es una belleza, compacta, pero ideal y lejos del agua. Ella hace 28 años que vive en la esquina ahí soportando la creciente. Ahora es otra cosa. Este es un momento muy feliz y distinto», expresó.

El cierre de una etapa de trabajo

Las licenciadas en Trabajo Social Andrea Chiminelli y Evangelina Ramírez, del Departamento de Promoción Social de la Intendencia, destacaron la satisfacción de acompañar a las familias durante el proceso.

«Es una satisfacción enorme que puedan hoy tener su vivienda, sin tener el problema tan grave de creciente que ya se nos había presentado. Este es el broche de oro de todo el trabajo que se vino haciendo y que se está continuando con los realojos», expresaron.

La entrega de las tres viviendas cierra una etapa de adjudicación y reacondicionamiento de módulos habitacionales, mientras continúa el seguimiento de las familias y el trabajo interinstitucional vinculado con los realojos en Durazno.