El futuro Teletón de Durazno se construirá frente a la terminal para que los niños lleguen a pocos pasos del ómnibus

Cuando el médico Luis Ayçaguer planteó dónde debía construirse el futuro Centro Teletón de Durazno, tenía una condición: que estuviera cerca de la terminal de ómnibus. Su intención era facilitar la llegada de los niños y sus familias, especialmente de aquellos que deberán trasladarse desde otros departamentos para recibir rehabilitación.

«Le dije: tiene que ser cerca de la terminal, porque vienen los niños a la terminal y de ahí cruzan la calle. No es lo mismo que Montevideo, que llegan al centro y tienen que ir lejísimos», explicó el ginecólogo en declaraciones a Radio Durazno.

Esa preocupación quedó reflejada en la ubicación elegida: un terreno donado por la Intendencia, frente a la terminal de ómnibus de la ciudad.

El proyecto, cuya construcción será financiada por Ayçaguer con una inversión estimada en US$ 3,5 millones, tiene ahora un calendario más definido. Los trabajos comenzarían entre el 15 y el 20 de enero de 2027, con el objetivo de terminar el edificio antes de finalizar ese año.

Un centro pensado para cerca de 1.000 niños

El alcance del futuro establecimiento será regional y podría cambiar las posibilidades de acceso a la rehabilitación para numerosas familias del interior.

Según explicó Ayçaguer, la atención abarcaría a niños de Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Río Negro, Durazno, Flores, Florida, Treinta y Tres y Cerro Largo.

El médico estimó que, si el centro estuviera funcionando actualmente, tendría cerca de 1.000 niños asignados.

La cifra permite dimensionar la demanda potencial de una institución que busca acercar los tratamientos a familias que hoy deben trasladarse hasta Montevideo.

Ayçaguer señaló que las dificultades económicas constituyen uno de los principales obstáculos para acceder a esos servicios.

En ese sentido, también destacó la importancia de que las intendencias puedan colaborar con el traslado de los pacientes desde las distintas localidades.

Piscina y alojamiento para las familias

Los planos del futuro edificio ya fueron elaborados y contemplan una construcción de aproximadamente 1.600 metros cuadrados.

La primera etapa comprenderá un área de trabajo y rehabilitación de unos 1.000 metros cuadrados. Posteriormente se prevé incorporar una piscina, instalación que no estaba contemplada en la idea original.

El resto del terreno tendrá espacios destinados a parques y estacionamiento, además de superficie disponible para eventuales ampliaciones.

Uno de los objetivos que Ayçaguer espera concretar es un pequeño alojamiento con seis plazas para acompañantes de pacientes que deban permanecer en Durazno durante los tratamientos.

La incorporación de ese sector dependerá de los recursos disponibles y todavía no está confirmada.

El médico explicó que la intención es comenzar las obras después de la licencia de la construcción, en enero.

«Para fin del año que viene nosotros tenemos pensado terminar la obra. Es el 15 o 20 de enero que pensamos arrancar, porque empezar en las fiestas no sirve», afirmó.

Profesionales de la región y apoyo de Teletón

La propuesta también contempla que una parte importante de los profesionales que trabajen en el centro sean de Durazno y de otros departamentos cercanos.

Ayçaguer pretende que los técnicos de Teletón participen en la formación y capacitación del personal local, mediante visitas semanales o cada 15 días.

También prevé incorporar voluntarios interesados en colaborar con el funcionamiento de la institución.

«Cada uno tiene un vecino, un amigo o un pariente que esté en esa situación, y eso sensibiliza. El día que lo tengamos acá, creo que ya deja de ser “mirá vos”», manifestó.

La construcción del centro es un proyecto que viene gestándose desde hace tiempo. En noviembre de 2025, El Acontecer informó sobre las gestiones de la Intendencia, la Fundación Teletón y el Banco de Seguros del Estado, orientadas a acercar servicios de rehabilitación a las familias del centro y norte del país.

La construcción está financiada, pero habrá otras necesidades

Ayçaguer asumirá personalmente el costo de la obra civil, aunque el equipamiento y algunos servicios complementarios requerirán otras formas de colaboración.

Por ahora, explicó, no ha solicitado aportes económicos para la construcción.

Sin embargo, más adelante será necesario incorporar elementos para el funcionamiento del establecimiento, desde mobiliario y equipamiento hasta artículos de uso cotidiano, como heladeras y cocinas.

El médico informó también que una empresa ofreció realizar gratuitamente la instalación electrónica, cuyo valor estimó en unos US$ 60.000.

Respecto de los insumos específicos para rehabilitación, como las sillas de ruedas, espera coordinar su provisión con la Fundación Teletón.

«No he hablado, pero lo voy a hablar. Teletón recibe mucho de ese tipo de instrumental de Estados Unidos en forma gratuita, y eso sí no lo puedo comprar», señaló.

Una nueva etapa después de 53 años de medicina

La construcción del centro será otro de los aportes de Luis Ayçaguer a la salud pública de la región.

Nacido en Paso de los Toros y radicado desde hace décadas en Durazno, el médico fue director departamental de Salud y se jubiló este año después de 53 años de ejercicio profesional.

En agosto de este año, El Acontecer informó sobre la donación del equipamiento completo de su consultorio ginecológico al Hospital de Paso de los Toros.

Anteriormente había donado equipamiento oftalmológico al Hospital Dr. Emilio Penza, contribuyendo a recuperar un servicio que permanecía inactivo desde 2018.

En setiembre, el edil nacionalista Luis Alfredo Gelós propuso en la Junta Departamental distinguirlo como ciudadano notable o benemérito de Durazno.

Ahora, su principal proyecto solidario apunta a concretar un centro de rehabilitación que no solamente atenderá a niños del departamento.

La intención es que cientos de familias del interior puedan acceder a tratamientos más cerca de sus hogares, en un establecimiento al que muchas podrán llegar bajando del ómnibus y cruzando la calle.