🌤 14° 💊 San Pedro 📩 Enviar noticia
Close Menu
Archivo
mayo 2026
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
sábado 23 de mayo de 2026

Siguen abiertas las inscripciones para Tecnólogo en Audiovisuales en el Polo de Durazno

La carrera dura tres años y combina teoría y práctica con pasantías a través de un acuerdo con la Intendencia. No es necesario radicarse en Montevideo.
Por Lectura: 2 minutos
Siguen abiertas las inscripciones para Tecnólogo en Audiovisuales en el Polo de Durazno
La carrera dura tres años y combina teoría y práctica con pasantías a través de un acuerdo con la Intendencia

El Polo Educativo Tecnológico de Durazno mantiene abiertas las inscripciones para el Tecnólogo en Industria Audiovisual con énfasis en Diseño de Imagen y Sonido, una propuesta de formación terciaria que busca fortalecer el desarrollo del sector audiovisual en el departamento y ampliar las oportunidades de capacitación para jóvenes y trabajadores del área.

Cómo es la carrera

La carrera tiene una duración de tres años distribuidos en seis semestres y combina instancias teóricas y prácticas, integrando el trabajo del Polo Tecnológico, la Usina Cultural y otros centros especializados vinculados a la producción audiovisual.

Uno de los aspectos destacados es la posibilidad de acceder a estudios especializados sin necesidad de radicarse en Montevideo, favoreciendo el desarrollo de talentos locales y la descentralización educativa.

Mediante un acuerdo con la Intendencia de Durazno, el tecnólogo incorpora además un sistema de pasantías que permite fortalecer el vínculo entre la formación académica y la experiencia laboral concreta.

📌 También te puede interesar

El investigado del siniestro de ruta 56 tenía disminución visual y renovó la libreta en DuraznoPentecostés en San Pedro, San Isidro en La Economía y la posible visita del Papa a la Diócesis

El perfil de egreso

El perfil apunta a formar profesionales capaces de:

  • Crear y desarrollar propuestas estéticas y narrativas desde áreas como la dirección de fotografía, el diseño sonoro, la edición y la postproducción.
  • Liderar equipos técnicos y dominar tecnologías avanzadas de captura y edición de imagen y sonido.
  • Desarrollar proyectos audiovisuales propios o colectivos.

Cómo inscribirse

Los interesados pueden dirigirse al Polo Educativo Tecnológico Durazno, ubicado en Mtro. Agustín Fierro esquina 4 de Octubre, comunicarse al teléfono 4362 8735 o escribir al correo polotecnologicodzno@gmail.com. También pueden consultar en polodurazno.edu.uy.

EL CLIMA EN DURAZNO
Cubierto 14°C Cubierto
Ver pronóstico completo Ver más →
Suscribirse
Notify of

0 Comments
Respuestas
Ver todos los comentarios

📰 Seguí leyendo

SociedadEl investigado del siniestro de ruta 56 tenía disminución visual y renovó la libreta en DuraznoSociedadPentecostés en San Pedro, San Isidro en La Economía y la posible visita del Papa a la DiócesisSociedadSantiago Stirling llegó a Durazno con su gira nacional por la salud mental y los hábitos saludablesSociedadRebeca González representa a Uruguay en el torneo «Promesas Olímpicas» en Chile
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
Meningitis: cuándo consultar al médico y qué síntomas no hay que ignorar
Meningitis: cuándo consultar al médico y qué síntomas no hay que ignorar
#2
«Va a vivir en un lugar donde nunca le sacará el agua»: la historia de Leandro y su nueva casa
«Va a vivir en un lugar donde nunca le sacará el agua»: la historia de Leandro y su…
#3
Rancho Cero llegó al Moroni: Cireneos construye una vivienda para un niño en tratamiento oncológico
Rancho Cero llegó al Moroni: Cireneos construye una vivienda para un niño en tratamiento oncológico
#4
El estado de la ruta 6 obliga a transportistas y ambulancias de Sarandí del Yí a hacer 30 km más
El estado de la ruta 6 obliga a transportistas y ambulancias de Sarandí del Yí a hacer 30…
#5
La cárcel de Durazno recibe donaciones de ropa de abrigo e higiene para los internos
La cárcel de Durazno recibe donaciones de ropa de abrigo e higiene para los internos

Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy

Suscribirse
Notify of

0 Comments
Respuestas
Ver todos los comentarios
0
Nos gustaría su opinión, por favor comentex