Siguen abiertas las inscripciones para Tecnólogo en Audiovisuales en el Polo de Durazno

El Polo Educativo Tecnológico de Durazno mantiene abiertas las inscripciones para el Tecnólogo en Industria Audiovisual con énfasis en Diseño de Imagen y Sonido, una propuesta de formación terciaria que busca fortalecer el desarrollo del sector audiovisual en el departamento y ampliar las oportunidades de capacitación para jóvenes y trabajadores del área.

Cómo es la carrera

La carrera tiene una duración de tres años distribuidos en seis semestres y combina instancias teóricas y prácticas, integrando el trabajo del Polo Tecnológico, la Usina Cultural y otros centros especializados vinculados a la producción audiovisual.

Uno de los aspectos destacados es la posibilidad de acceder a estudios especializados sin necesidad de radicarse en Montevideo, favoreciendo el desarrollo de talentos locales y la descentralización educativa.

Mediante un acuerdo con la Intendencia de Durazno, el tecnólogo incorpora además un sistema de pasantías que permite fortalecer el vínculo entre la formación académica y la experiencia laboral concreta.

El perfil de egreso

El perfil apunta a formar profesionales capaces de:

Crear y desarrollar propuestas estéticas y narrativas desde áreas como la dirección de fotografía, el diseño sonoro, la edición y la postproducción .

. Liderar equipos técnicos y dominar tecnologías avanzadas de captura y edición de imagen y sonido.

de imagen y sonido. Desarrollar proyectos audiovisuales propios o colectivos.

Cómo inscribirse

Los interesados pueden dirigirse al Polo Educativo Tecnológico Durazno, ubicado en Mtro. Agustín Fierro esquina 4 de Octubre, comunicarse al teléfono 4362 8735 o escribir al correo polotecnologicodzno@gmail.com. También pueden consultar en polodurazno.edu.uy.