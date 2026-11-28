Organizar los gastos del hogar, administrar mejor los ingresos y fortalecer la gestión de los pequeños emprendimientos serán algunos de los temas que se abordarán en una jornada de educación financiera que tendrá lugar en Durazno el próximo martes 1.º de diciembre.

La actividad se desarrollará de 13:00 a 17:00 horas en la Sala Juan Antonio Lavalleja, ubicada en Eusebio Píriz 756, frente a plaza Independencia, en el marco del programa Becarios Embajadores 2.0.

La propuesta está dirigida a feriantes, micro y pequeños emprendedores, integrantes de la comunidad Alumni Uruguay y público en general interesado en incorporar herramientas para mejorar la administración de sus recursos económicos.

Herramientas para mejorar las finanzas del hogar y los emprendimientos

El taller combinará contenidos prácticos vinculados a la administración de ingresos y gastos, la planificación financiera y la toma de decisiones económicas.

Para quienes trabajan de forma independiente o llevan adelante un pequeño negocio, separar los gastos personales de los comerciales, calcular correctamente los costos e identificar oportunidades de mejora son aspectos fundamentales para la sostenibilidad de sus proyectos.

La jornada también abordará la organización de la economía familiar, con herramientas que podrán aplicarse en la vida cotidiana para prevenir dificultades financieras y planificar objetivos.

Programa de la jornada

La actividad estará dividida en dos bloques temáticos, de acuerdo con el siguiente cronograma:

13:00 a 13:15: bienvenida y presentación del taller.

bienvenida y presentación del taller. 13:15 a 15:00: «Herramientas para organizar las finanzas de tu emprendimiento».

«Herramientas para organizar las finanzas de tu emprendimiento». 15:00 a 15:30: pausa.

pausa. 15:30 a 16:45: «Finanzas personales y familiares, claves para el día a día».

«Finanzas personales y familiares, claves para el día a día». 16:45 a 17:00: cierre y espacio de preguntas.

La jornada es organizada por Alumni Uruguay, bajo la coordinación de Samia Abboud, integrante del programa Becarios Embajadores, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay, en el marco de Freedom250.

El programa, que comenzó en 2025, desarrolla en su segunda edición actividades de formación, intercambio profesional y voluntariado en los 18 departamentos del interior del país.

Cómo inscribirse en el taller de educación financiera

Las personas interesadas deberán realizar una inscripción previa mediante el formulario habilitado por la organización.

Formulario de inscripción a la jornada de educación financiera.

No es necesario contar con un emprendimiento para participar, ya que la convocatoria también está abierta a quienes deseen adquirir conocimientos para administrar mejor sus finanzas personales y familiares.

La educación financiera ha sido objeto de otras iniciativas desarrolladas recientemente en el departamento. En agosto, más de 500 estudiantes de Durazno participaron de una jornada de formación impulsada por el Banco Central del Uruguay, realizada en el estadio cerrado Ernesto de León (Varona).