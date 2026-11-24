Correr, caminar, patinar o andar en bicicleta pueden convertirse en una forma de colaborar con el Hospital Dr. Emilio Penza. El próximo sábado 5 de diciembre, el grupo Fisio Runner, coordinado por la fisioterapeuta Belén Gorski, realizará la segunda edición del Social Run, con el objetivo de recaudar fondos para adquirir un monitor multiparamétrico destinado al área de Emergencias.

La actividad comenzará a las 19 horas, con concentración en 1880 Bar, y estará abierta a toda la comunidad. Para participar se están vendiendo pulseras a $250, que también darán derecho a los sorteos previstos al finalizar la jornada.

Desde el centro asistencial también se está difundiendo la convocatoria a través de las redes sociales, invitando a los duraznenses a sumarse sin necesidad de ser deportistas.

“Se trata de una actividad para colaborar con el Hospital Penza, este es el segundo año que se realiza y en 2026 buscamos recaudar fondos económicos para comprar un monitor multiparamétrico, que se necesita en el área de Emergencias”, explicó Gorski a El Acontecer.

La fisioterapeuta es la organizadora del evento y coordinadora de Fisio Runner, un grupo de corredores que se reúne los lunes, jueves y fines de semana.

“Es muy familiar, muy amiguero. Yo soy su entrenadora, nos juntamos a correr y desde ahí sale esta iniciativa del Social Run”, señaló.

Una actividad sin tiempos ni competencia

A diferencia de una carrera convencional, el Social Run no tendrá carácter competitivo. La propuesta busca generar un espacio de encuentro, recreación y solidaridad.

“En una carrera hay tiempos, hay premios, en este caso no, es un Social Run justamente para que corran suave, se conozcan, conversen con diferentes personas”, explicó Gorski.

La jornada comenzará con un calentamiento y ofrecerá recorridos de tres y cinco kilómetros, que podrán realizarse corriendo, caminando, en bicicleta o en patines.

Al regresar a 1880 Bar se realizará una sesión de estiramiento y la actividad continuará con sorteos, baile y música a cargo de un DJ.

Las pulseras, cuyo valor es de $250, permitirán participar tanto de la actividad como de los sorteos.

El ejercicio como espacio de bienestar

Más allá del objetivo solidario, Gorski destacó los beneficios que tiene la actividad física grupal para la salud mental y el bienestar de las personas.

“Yo soy fisioterapeuta y lo vemos siempre desde el lado de la salud, claramente es aportar a la salud mental, concurre gente con trabajos complicados o muy estresada y ahí puede sacar el estrés”, expresó.

La entrenadora destacó cómo el ejercicio y el encuentro con otras personas pueden contribuir a mejorar el estado de ánimo, liberar tensiones y terminar el día con más energía.

“Correr es hermoso y Fisio Runner es un grupo hermoso que siempre está abierto a nuevas propuestas, a incluir a cada participante que llegue de la mejor manera”, concluyó.

En esta oportunidad, el grupo buscará trasladar ese espíritu colectivo a una necesidad concreta del Hospital de Durazno.

Social Run 2026: cuándo y cómo participar

Fecha: sábado 5 de diciembre.

sábado 5 de diciembre. Hora: 19:00.

19:00. Concentración: 1880 Bar.

1880 Bar. Distancias: 3 y 5 kilómetros.

3 y 5 kilómetros. Colaboración: $250 por pulsera.

$250 por pulsera. Destino de lo recaudado: adquisición de un monitor multiparamétrico para Emergencias del Hospital Penza.