5 de los 12 fallecidos en siniestros en Semana de Turismo eran oriundos de Durazno

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) presentó los datos preliminares de siniestralidad vial para el período de Semana de Turismo 2026, comprendido entre las 00:00 del sábado 28 de marzo y las 23:59 del domingo 5 de abril. El balance es doloroso para el departamento: 5 de las 12 víctimas fatales del país eran oriundas de Durazno.

Los cinco fallecidos duraznenses incluyen a la familia de cuatro integrantes que perdió la vida en el siniestro de Ruta 56, Parada Urioste, departamento de Florida —un matrimonio y dos hijos de 2 y 9 años— y al joven Maicol Tapia, fallecido el viernes pasado en un siniestro en la planta urbana de Sarandí Grande.

Los números del período

En todo el país se registraron 444 siniestros de tránsito, con 608 personas lesionadas: 501 heridos leves, 95 heridos graves y 12 fallecidos. En promedio, 68 personas se lesionaron por día durante la Semana de Turismo.

De los 12 fallecidos, 4 murieron en jurisdicción departamental y 8 en jurisdicción nacional. En cuanto al momento del fallecimiento, 9 murieron en el lugar del siniestro y 3 en centros asistenciales. 8 de los 12 eran motociclistas y 9 eran hombres. En cuanto al rol en el siniestro, 9 eran conductores y 3 pasajeros. La colisión entre vehículos fue la causa de 10 de las 12 muertes; las 2 restantes fueron caídas desde moto.

Los departamentos con fallecidos fueron Florida, Canelones, Montevideo, Maldonado, Rocha y Colonia.

Comparación con 2025

En la Semana de Turismo de 2025 hubo 499 siniestros, 646 lesionados y 10 fallecidos. En 2026 se registraron menos siniestros y menos lesionados, pero dos muertes más. Una paradoja que el presidente de UNASEV, Marcelo Metediera, se encargó de explicar.

«Era esperable y pasa todas las semanas»

Metediera fue directo al presentar los datos: «La cantidad de fallecidos que hubo en Turismo era esperable. Si lo miro desde el punto de vista estrictamente numérico, en Turismo falleció menos gente de la que debería haber fallecido. Esa cantidad de fallecidos que hubo en Turismo va a haber esta semana, la semana que viene, y no se toma conciencia de eso».

El jerarca planteó que sin políticas públicas disruptivas la tendencia no cambiará: «Se registraron menos lesionados y menos siniestros que en 2025, pero aun así hubo más fallecidos. Si no se llevan políticas públicas disruptivas, como estamos planteando para que la cosa cambie, no va a cambiar».

Mencionó entre las herramientas en estudio la fiscalización focalizada, la inclusión de tránsito en la educación, el permiso de conducir por puntos y la destrucción de vehículos incautados, aclarando que UNASEV no toma medidas administrativas sino que esas competencias corresponden a las intendencias, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte.