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martes 19 de mayo de 2026

Comenzó la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2026: 1.200 actividades gratuitas en todo el país

La 21° edición se desarrolla en unas 120 localidades. Convocará a más de 45.000 niños, adolescentes y jóvenes con talleres, charlas y propuestas interactivas.
Por Lectura: 2 minutos
Comenzó la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2026: 1.200 actividades gratuitas en todo el país
Comenzó la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2026 con más de 1.200 actividades en todo el país

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) presentó la 21° edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. La propuesta incluye más de 1.200 actividades que se desarrollarán en unas 120 localidades de todo el país y convocarán a más de 45.000 niños, adolescentes y jóvenes, informó el coordinador de Cultura Científica, Gustavo Riestra. Todas las actividades son gratuitas y de libre acceso.

Qué es y para qué

La Semana de la Ciencia y la Tecnología es una iniciativa con la que se busca promover la divulgación científica y acercar el conocimiento a la ciudadanía a través de actividades gratuitas en todo el territorio.

Este año, la propuesta incluye más de 1.200 actividades, como talleres, charlas, obras de teatro, experiencias interactivas y propuestas de divulgación en unas 120 localidades en todo el país.

Acceso al conocimiento desde edades tempranas

El director de Cultura Científica, Gustavo Riestra, destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre la ciencia y la sociedad, para promover el acceso al conocimiento y el interés por la investigación desde edades tempranas.

Quién organiza

La Semana de la Ciencia y la Tecnología es organizada por una comisión integrada por diversas instituciones vinculadas al ámbito científico, académico y de investigación.

La programación completa y los detalles de cada actividad pueden consultarse en https://semanacyt.org.uy/.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy