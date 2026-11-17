Las mujeres en situación de violencia de género de Sarandí del Yí tendrán mayor disponibilidad de atención social y psicológica a partir del 1.º de enero de 2027. Un convenio firmado entre la Intendencia de Durazno, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) permitirá duplicar las horas de atención del servicio existente y garantizar su continuidad mediante la incorporación de profesionales de la propia localidad.

El acuerdo fue suscrito el miércoles 11 de noviembre, durante una sesión del Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género realizada en Durazno. Participaron el intendente Felipe Algorta, la secretaria general de la Intendencia, Ana Laura Gadea; la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, y la directora departamental del MIDES, Leonella Camejo.

La iniciativa busca fortalecer el acompañamiento a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia y ofrecer una respuesta institucional más estable en el interior del departamento.

Desde enero se duplicarán las horas de atención

Uno de los cambios centrales del convenio será la ampliación del horario del servicio que actualmente se brinda en Sarandí del Yí.

La secretaria general de la Intendencia, Ana Laura Gadea, confirmó que desde el 1.º de enero de 2027 se duplicará la cantidad de horas de atención, mediante un equipo integrado por profesionales locales de las áreas social y psicológica.

Gadea recordó que las gestiones para llevar este servicio a Sarandí del Yí comenzaron en 2016, aunque distintas dificultades técnicas habían impedido consolidar su funcionamiento.

El nuevo acuerdo permitirá superar esos obstáculos y ofrecer mayor estabilidad al acompañamiento de las usuarias.

«El resultado final es un mejor servicio, más estable y que proviene de técnicos locales en lo que es el área social y psicológica», señaló.

La participación de profesionales residentes en Sarandí del Yí es considerada especialmente importante por su conocimiento de la comunidad y de las realidades familiares y sociales de la zona.

Un acuerdo impulsado desde la Comisión Departamental

La directora departamental del MIDES, Leonella Camejo, explicó que el convenio surgió del trabajo realizado por la Comisión Departamental por una Vida Libre de Violencia de Género, que funciona desde el año pasado.

Desde ese ámbito se promovió la realización de una sesión del Consejo Nacional Consultivo en Durazno, con el propósito de trasladar directamente las necesidades del departamento a las autoridades nacionales.

Camejo destacó que la instancia permitió concretar un acuerdo que se venía gestionando desde hacía tiempo con el Gobierno Departamental.

«Es un momento muy importante para nosotros llegar al interior del departamento con este servicio que se brinda actualmente aquí en la ciudad», expresó.

La jerarca valoró especialmente la posibilidad de fortalecer la atención fuera de la capital departamental, donde las distancias y las dificultades de acceso a determinados servicios pueden representar obstáculos para quienes necesitan acompañamiento.

Inmujeres destacó la continuidad del acompañamiento profesional

La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, puso énfasis en la importancia de garantizar que las mujeres puedan contar con un servicio estable y sostenido en el tiempo.

«Para nosotros es muy importante que Sarandí del Yí pueda tener estabilidad en el servicio que brinda a las mujeres que están en situación de violencia, y este acuerdo nos permite darle ese seguimiento, esa estabilidad», manifestó.

Xavier agradeció al intendente Felipe Algorta y al equipo de la Intendencia por la disposición para concretar el convenio, así como a la Dirección Departamental del MIDES por las gestiones realizadas.

También destacó el valor de contar con técnicos de la propia localidad, que conocen de primera mano el contexto social en el que deben intervenir.

Según sostuvo, la coordinación entre los gobiernos nacional y departamental permite aprovechar mejor los recursos disponibles y sostener respuestas ante situaciones que requieren un abordaje especializado.

Algorta: «El abordaje tiene que ser completo»

Durante la firma del convenio, el intendente Felipe Algorta reafirmó el compromiso del Gobierno Departamental con el acompañamiento a las personas que atraviesan situaciones de violencia.

«Lo que buscamos es que por lo menos tengamos una línea de luz para aquellas personas que la están pasando muy mal, esas mujeres que a veces cargan con todo y además con la violencia», expresó.

El jefe comunal reconoció especialmente el trabajo de Leonella Camejo y de los equipos técnicos que intervienen diariamente en situaciones sociales complejas.

También agradeció la presencia de Mónica Xavier y destacó la necesidad de mantener una coordinación permanente entre las instituciones.

«Hay mucho por hacer, pero hay que hacerlo conjunto, hay que hacerlo coordinado, porque las situaciones son tan complejas a veces que no podemos recibir una persona, decirle alguna cosa y que se termine por ahí. El abordaje tiene que ser completo y por eso nos necesitamos todos», afirmó.

Un servicio más cercano para las mujeres del interior

La ampliación prevista para enero apunta a fortalecer la respuesta institucional en Sarandí del Yí y facilitar el acceso a atención especializada sin depender exclusivamente de los servicios disponibles en la ciudad de Durazno.

El acompañamiento social y psicológico representa una parte fundamental de la asistencia a mujeres que atraviesan situaciones de violencia, especialmente cuando necesitan orientación, apoyo profesional y continuidad en el seguimiento.

El convenio permitirá consolidar un servicio que, según las autoridades, presentaba dificultades para garantizar su estabilidad.

Con la incorporación de profesionales locales y la duplicación de las horas de atención, las instituciones buscan ofrecer una respuesta más próxima y sostenida a las mujeres de Sarandí del Yí que necesitan apoyo frente a situaciones de violencia basada en género.