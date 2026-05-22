Santiago Stirling llegó a Durazno con su gira nacional por la salud mental y los hábitos saludables

Durante dos jornadas —jueves y viernes— el coach Santiago Stirling cumplió en Durazno una nueva etapa de la Gira Nacional por la Salud Mental, una actividad que recorre el país y desembarcó en Ciudad del Carmen, Sarandí del Yí y Durazno capital.

La gira cuenta con el apoyo de la Intendencia de Durazno y el Banco de Seguros del Estado. En este espacio, explicaron los promotores, «se busca hablar de este tema tan sensible y muchas veces postergado, y que busca promover hábitos saludables y el bienestar emocional».

Quién es Santiago Stirling

Santiago es coach y conferencista uruguayo que recorre el país brindando charlas que promueven los hábitos saludables, la superación personal y el bienestar emocional. En cada departamento que visita, las actividades convocan a cientos de personas, especialmente jóvenes.

A partir de su propia historia de superación —que incluyó adicciones y depresión severa—, busca integrar la disciplina deportiva, la inteligencia emocional y la gestión de hábitos como herramientas fundamentales para construir una vida con propósito.

En Durazno pasó por el Centro Recreativo Democrático, el Liceo Francisco Ríos y el Liceo Rubino, entre otros espacios.

«O nos involucramos o seguimos llegando tarde»

«Es una gira nacional por la salud mental que nace de una iniciativa mía, entendiendo que hay necesidad de llevar estos temas: la salud mental, la importancia de la actividad física en la vida de las personas, trabajar las emociones, la prevención del consumo, de la importancia de los hábitos saludables, la disciplina», relató a El Acontecer.

Stirling llega especialmente a localidades donde este tipo de actividades no se generan habitualmente. «No solamente estoy yendo a la capital departamental sino especialmente a diferentes localidades», destacó, citando entre otros a Casupá, Fray Marcos, Ciudad del Carmen, Sarandí Grande y Sarandí del Yí.

Su mensaje tiene una urgencia concreta: «Hoy hay mucha gente pasando por momentos complejos y difíciles y los atraviesan en silencio. También está esa necesidad de aprender a buscar ayuda, aprender a hablar. Para mí el mensaje es muy claro: o nos involucramos o seguimos llegando tarde. Hay que pasar a la acción».

Correr para enseñar

Santiago tuvo una importante visibilidad mediática en el último tiempo al realizar desafíos solidarios. En 2024 corrió desde Montevideo a Artigas, atravesando el departamento de Durazno. En 2025 corrió 19 maratones, una por departamento, usando el deporte como mensaje en sí mismo.

«Las personas que se sumaban lo hacían porque les daba compromiso con la palabra, se sentían mejor, les daba más energía, era tiempo para ellos. En los jóvenes, yo creo que es una herramienta fundamental poder tenerlo presente, no solo para prevenir, sino también para darles esa parte de satisfacción, de compromiso, de superación», señala a El Acontecer.

La conexión con los jóvenes

Consultado sobre el feedback que recibe de sus oyentes jóvenes, Stirling habla de conexión real.

«Logro ver cómo se emocionan, algunos lagrimean, entienden diferente el mensaje, prestan atención. Incluso después me han escrito docentes que vuelven al aula y se genera un intercambio muy lindo entre ellos sobre estos temas. También me han escrito jóvenes agradeciendo por haber ido a su localidad, a su pueblo, con este tipo de actividades. Todo deja semillas en nuestra cabeza, y de alguna manera u otra la gente lo va absorbiendo, sobre todo los jóvenes», reseña.

«Hay otra forma de vivir»

En momentos de inmediatez y mensajes breves, de redes sociales y respuestas rápidas, Stirling logra conversar con 50 jóvenes durante más de media hora.

«Creo que hay diferentes formas de poder hacerles llegar un mismo mensaje a las personas. Si una persona, siendo joven o adulto, está en una etapa en que no le importa nada y que todo le da lo mismo, es porque hay algo interno que no está del todo alineado. Hay que buscar diferentes formas de poder hacerle entender a las personas que hay otra forma de vivir y que no hay que sufrir todo el tiempo», reflexiona.

«Hablar ayuda»

El coach cierra con un mensaje directo: «Es entender que está bien no estar bien a veces, que a veces podemos sentirnos perdidos, a veces podemos no saber qué hacer. Lo importante es no quedarnos ahí y buscar esa ayuda a través de un profesional, un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, o simplemente hablarlo con alguien. Porque hablar ayuda, hablar hace que las cosas tomen otra dimensión. Y después no quedarse solo en el hablar, sino exteriorizar esas cosas y buscar diferentes formas de empezar a vivir nuevamente».

En conexión con las intendencias y sus áreas de Deporte, en sintonía con la ayuda estatal y privada, Santiago Stirling continuará recorriendo el Uruguay.

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