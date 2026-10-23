Saneamiento en Sarandí del Yí: US$ 15 millones en obras y más de 300 pedidos de conexión

El Concejo Municipal de Sarandí del Yí reunió más de 300 solicitudes de vecinos interesados en acceder a la red de saneamiento y trasladó esos planteos directamente a las autoridades de OSE en Montevideo. El encuentro permitió conocer avances de las obras en ejecución y abrió perspectivas favorables para que numerosos hogares puedan incorporarse al servicio, en el marco de una inversión total prevista de 15 millones de dólares.

La reunión se desarrolló en la sede del Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), con la participación del alcalde Mario César Pereyra y los concejales Mauricio Rojas y Alejandro Fagián.

En representación del organismo participaron los asesores Pablo Pascual, Marcelo Romero y Luis Chirico, quienes recibieron la documentación preparada por el Concejo Municipal y analizaron las necesidades planteadas por los vecinos.

Uno de los resultados más importantes fue la información recibida sobre las posibilidades de ampliar el acceso al servicio. Según comunicó la delegación municipal, muchos de los hogares que presentaron solicitudes podrían obtener una respuesta favorable, aunque todavía no se precisaron la cantidad definitiva de conexiones ni los plazos para concretarlas.

Más de 300 solicitudes presentadas ante OSE

El Municipio recopiló y organizó más de 300 solicitudes de vecinos interesados en conectarse a la red de saneamiento.

La documentación fue presentada durante el encuentro para mostrar la demanda existente y facilitar el análisis de las necesidades de distintos sectores de Sarandí del Yí.

Según lo informado por la delegación, los representantes de OSE valoraron la calidad de los datos reunidos, la identificación de las situaciones particulares y la claridad de los planteos.

La gestión permitió trasladar al organismo una demanda concreta de numerosas familias que todavía esperan acceder a la infraestructura sanitaria.

Si bien el resultado de la reunión fue considerado positivo por las autoridades municipales, la presentación de las solicitudes no significa que todas las conexiones hayan quedado aprobadas.

Una inversión que alcanza los 15 millones de dólares

Durante el encuentro, los representantes de OSE informaron que las obras de saneamiento actualmente en ejecución avanzan dentro de los parámetros previstos, de acuerdo con lo comunicado por la delegación municipal.

El proyecto contempla una inversión inicial de US$ 8 millones, a la que se sumó una ampliación de US$ 7 millones, elevando el monto total previsto a US$ 15 millones.

La ampliación, según indicó el Concejo Municipal, fue resultado de gestiones realizadas ante las autoridades correspondientes.

El proyecto representa una de las intervenciones de infraestructura sanitaria más importantes para Sarandí del Yí, con el propósito de mejorar el tratamiento de las aguas residuales y generar condiciones para extender los servicios.

En junio de 2024, El Acontecer había informado sobre la licitación de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales, cuya inversión inicial fue estimada en ocho millones de dólares.

Aquella iniciativa contemplaba la construcción de la planta y obras complementarias para mejorar el funcionamiento del sistema.

La disponibilidad de infraestructura de tratamiento y la ampliación de las redes de conexión son aspectos relacionados, pero diferentes. Por eso, uno de los puntos que resta definir es qué sectores de la ciudad podrán incorporarse efectivamente al servicio.

Una demanda que había generado incertidumbre

La posibilidad de extender la red de saneamiento ha sido motivo de planteos y discusiones durante los últimos años.

En mayo de 2026, El Acontecer recogió cuestionamientos en la Junta Departamental por la reformulación del plan nacional de saneamiento, luego de que se señalara que varias localidades de Durazno, entre ellas Sarandí del Yí, habían quedado fuera de las ampliaciones previstas originalmente.

Ese antecedente explica la importancia de las gestiones realizadas ahora por el Concejo Municipal y de las respuestas recibidas en Montevideo.

Para los hogares que todavía no cuentan con saneamiento, la posibilidad de incorporarse a la red implica una mejora en las condiciones sanitarias y ambientales, además de un servicio fundamental para el crecimiento urbano.

El Municipio anunciará los próximos pasos

Tras el encuentro, los representantes municipales valoraron la disposición de las autoridades de OSE para analizar los pedidos y la información recibida sobre el desarrollo de las obras.

El Concejo Municipal reafirmó su intención de continuar las gestiones ante el organismo y mantener informados a los vecinos sobre la evolución del proyecto.

También adelantó que brindará una conferencia de prensa para ampliar los resultados de la reunión, precisar el alcance de los anuncios y explicar las próximas etapas.

La principal expectativa está puesta ahora en determinar cuántas de las más de 300 solicitudes podrán concretarse, qué zonas serán beneficiadas y cuáles serán los plazos de conexión.

La reunión dejó avances en las gestiones y una perspectiva favorable para numerosos hogares, aunque la extensión efectiva de la cobertura dependerá de las definiciones técnicas y administrativas que adopte OSE.