Sandra Lazo se reunió con el Aeroclub Durazno y recibió un proyecto para la aviación civil

En el marco de su visita oficial a Durazno, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, mantuvo un encuentro con integrantes del Aeroclub Durazno y la FUDA, donde se plantearon inquietudes del sector y se presentó una iniciativa de alcance estratégico para el desarrollo de la aviación civil.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, desarrolló una agenda oficial en Durazno que combinó recorridas institucionales, reuniones con autoridades departamentales y encuentros con actores vinculados al desarrollo estratégico de la aviación.

La visita incluyó una reunión con el intendente departamental, Felipe Algorta, instancia en la que se abordaron temas de interés común entre el gobierno nacional y el departamental, en el marco de las competencias del Ministerio de Defensa Nacional.

Recorridas por unidades militares y aéreas

Acompañada por el director general de Servicios Sociales, Alberto Fumero, la secretaria de Estado realizó además una recorrida por la sede del Regimiento Tte. Gral. Pablo Galarza de Caballería Blindado N.º 2.

La agenda se completó con una visita a la Brigada Aérea de Santa Bernardina, uno de los puntos neurálgicos de la actividad aérea en el centro del país y de especial relevancia para el entramado aeronáutico local.

Encuentro con el Aeroclub Durazno y la FUDA

En ese contexto, la ministra Lazo mantuvo una reunión específica con representantes del Aeroclub Durazno y de la FUDA, instancia que fue calificada como altamente positiva por quienes participaron del intercambio.

Según se indicó a El Acontecer, durante el encuentro se abordaron distintas inquietudes vinculadas a la aviación civil y al rol que cumple Durazno como punto estratégico dentro del sistema aeronáutico nacional.

“Fue una reunión muy importante y fructífera. Se habló de varios temas y se presentó un proyecto muy ambicioso”, señaló uno de los participantes del encuentro.

Un proyecto con impacto social

De acuerdo a lo manifestado por los integrantes del Aeroclub, durante la reunión se presentó una iniciativa que, de concretarse, podría generar efectos relevantes para la sociedad duraznense y para el desarrollo de la aviación civil en la región.

Si bien por el momento no trascendieron detalles del proyecto, desde la institución indicaron que se trata de una propuesta de largo alcance, alineada con el crecimiento del sector y con potencial impacto a nivel educativo, social y productivo.

Los referentes prefirieron mantener reserva hasta que existan definiciones concretas, aunque destacaron la receptividad mostrada por la ministra y el valor del diálogo directo con las autoridades nacionales.

La visita de Sandra Lazo dejó así una señal clara de apertura institucional y de interés por fortalecer el vínculo entre el Estado y las organizaciones vinculadas a la actividad aeronáutica en el interior del país.

Seguí informado con El Acontecer La actualidad de Durazno, todos los días. Seguir en Facebook Compartir esta nota

PUBLICIDAD