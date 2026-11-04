La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y el comandante en jefe del Ejército, general Mario Stevenazzi, se reunieron el miércoles 4 de noviembre por la tarde en Durazno con familiares del cabo de primera Carlos Leandro Gómez, fallecido junto a otros dos militares durante un ejercicio del curso de buzo táctico en Fray Bentos.

El encuentro tuvo lugar en el Regimiento «Tte. Gral. Pablo Galarza» de Caballería Blindado N.º 2, unidad que integraba Gómez. Participaron su padre, su madre, su hermano y la madre de su hijo.

Las autoridades brindaron contención a los familiares y les informaron sobre el avance de las investigaciones y las hipótesis que se manejan respecto a lo ocurrido.

«Hay respuestas que no las tenemos aún»

En declaraciones a la prensa, Lazo señaló que llegó a Durazno para dar la cara, presentar sus respetos y transmitir información de primera mano a la familia.

La ministra explicó que existen tres investigaciones: la militar, la del Ministerio de Defensa Nacional y la judicial. Aclaró que ninguna conclusión puede adelantarse mientras esos procesos continúan.

«Hay respuestas que no las tenemos aún, pero sí comprometemos la transparencia y la rigurosidad. Esto no está concluido, por eso no podemos dar información a la ligera en un caso tan serio», expresó.

Lazo mencionó un plazo de 60 días, con una posible prórroga de 30, para una de las investigaciones administrativas, y recordó que Fiscalía tiene sus propios tiempos de actuación.

También destacó la disposición de los familiares a plantear sus preguntas y reconoció su derecho a recibir respuestas.

«Yo, antes que autoridad, soy madre; tengo el mayor de mis respetos hacia lo que sucedió», manifestó.

La secretaria de Estado aseguró que se adoptarán las medidas que correspondan una vez concluidas las actuaciones y sostuvo que la familia tendrá prioridad en el acceso a la información.

«Cuando hablamos de estos procesos, lo más importante es la familia. Aquí hay cosas que tienen que estar muy claras. La familia es la primera que va a tener esa información, pero la investigación no ha concluido», enfatizó.

Impidieron el ingreso de la asesora legal

Antes de la reunión se produjo un momento de tensión en el acceso al regimiento. Los familiares llegaron acompañados por la abogada Natalia Martínez, a quien no se le permitió ingresar porque, según les informaron los militares presentes, la ministra había dispuesto un encuentro exclusivamente con la familia.

Una persona que acompañaba a la profesional y se encontraba en la vereda de enfrente reclamó a gritos que se autorizara su entrada. En ese contexto, la madre de Gómez se descompensó. Finalmente, los familiares ingresaron a la unidad y la reunión se desarrolló como estaba previsto.

Consultada sobre lo sucedido, Lazo sostuvo que se trataba de una instancia íntima con la familia, como la que había mantenido horas antes en Fray Bentos.

«Esta instancia era íntima con la familia, no se trató de una instancia judicial», afirmó.

El ejercicio en el río Uruguay

La tragedia ocurrió en la noche del jueves 29 de octubre, en la zona del muelle del Anglo, sobre el río Uruguay, durante el tercer ejercicio de nado nocturno del curso de buzo táctico. La distancia prevista era de 2.500 metros.

Los alumnos estaban vinculados a una cuerda madre y eran acompañados por dos botes y dos kayaks tripulados por instructores.

De acuerdo con la información difundida, un grupo de efectivos quedó enredado con un objeto sumergido, en circunstancias que continúan bajo investigación. Fue necesario adoptar medidas de emergencia y cortar la cuerda madre. Cuatro militares quedaron bajo el agua.

Pese al operativo de rescate, fallecieron el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, el alférez Matías Vasella y el cabo de primera Juan Rocha. Estos dos últimos pertenecían al Batallón de Infantería Mecanizado N.º 6 y al Batallón de Infantería Mecanizado N.º 2, respectivamente.

El teniente segundo Braian Ruiz, del Batallón de Infantería Mecanizado N.º 6, fue rescatado con vida. Tras ser reanimado, permaneció internado en el Centro de Tratamiento Intensivo del hospital local y posteriormente se dispuso su traslado al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, en Montevideo.

Gómez era oriundo de Sarandí del Yí, donde la noticia causó profundo dolor. Sus restos fueron sepultados el sábado en la necrópolis local, con los honores militares correspondientes. El departamento de Durazno también cumplió jornadas de duelo nacional por los tres militares fallecidos.