A un año de su inauguración, la piscina de San Jorge se consolidó como un espacio central para la comunidad, aunque con una limitación clara: su uso quedó acotado a la temporada de verano. Ahora, vecinos y autoridades esperan avanzar en el cerramiento y la climatización del lugar para que pueda funcionar durante todo el año.

La obra fue inaugurada el 25 de abril de 2025 y desde entonces se transformó en uno de los puntos más concurridos de la localidad.

Una obra esperada por la comunidad

La piscina, construida en hormigón armado y con dimensiones de 12 por seis metros, incluye áreas de apoyo como bombeo, depósitos y un espacio pavimentado para actividades complementarias. Está ubicada junto al gimnasio polideportivo de la localidad.

Durante su inauguración, que contó con la presencia de autoridades departamentales y locales, se destacó su impacto en términos de recreación, salud y acceso a actividades deportivas.

Temporada corta, pero con alta participación

Aunque la obra se inauguró en abril, las actividades comenzaron en diciembre, con la llegada del verano y la asignación de un docente.

Desde ese momento, la piscina funcionó con horarios amplios y convocó a usuarios de distintas edades, lo que confirmó el interés de la comunidad y el uso intensivo del espacio.

La temporada ya finalizó, dejando en evidencia la necesidad de extender su funcionamiento más allá de los meses estivales.

Próxima etapa: uso durante todo el año

El intendente Felipe Algorta anunció que el cerramiento y la climatización de la piscina están contemplados en el presupuesto departamental.

De concretarse esta etapa, la infraestructura permitirá desarrollar actividades durante todo el año, ampliando el alcance de la propuesta deportiva y recreativa.

El proyecto también incluye la construcción de una plaza en cercanías de la Escuela N.º 34 y una cancha de fútbol con césped sintético.

Expectativa en la comunidad

Si bien aún no hay fecha confirmada para el inicio de las obras, la inclusión de estos trabajos en la planificación oficial fue recibida con expectativa por parte de los vecinos.

La posibilidad de contar con una piscina climatizada representa un paso más en el desarrollo de infraestructura local y en la mejora de las oportunidades de acceso al deporte en San Jorge.