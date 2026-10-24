Ruta 14: instalaron 160 luminarias LED por casi US$ 677.000 y faltan 40 columnas de seguridad

La ruta 14 cuenta con 160 nuevas luminarias LED distribuidas en dos sectores del departamento de Durazno, tras una inversión de US$ 676.776 realizada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Las intervenciones abarcan 6.850 metros de carretera y buscan mejorar la visibilidad nocturna y las condiciones de seguridad vial.

Los trabajos se concentraron en un tramo a la altura del kilómetro 170 y en el bypass de Durazno. Aunque la instalación de las luminarias ya fue concretada, en este último sector todavía está pendiente la colocación de 40 columnas de seguridad pasiva.

Dos tramos iluminados en la ruta 14

A la altura del kilómetro 170 fueron instaladas 72 luminarias LED, distribuidas a lo largo de 3.150 metros.

Esta intervención estuvo a cargo de la empresa Cablex y representó una inversión de US$ 310.246.

Por otra parte, en el bypass de Durazno se colocaron 88 luminarias LED sobre columnas metálicas, que cubren un tramo de 3.700 metros.

En este sector, la inversión alcanzó los US$ 366.530.

La suma de ambas actuaciones representa casi 6,9 kilómetros de nueva iluminación en dos sectores de la carretera.

Faltan 40 columnas de seguridad en el bypass

El MTOP informó que todavía resta instalar 40 columnas de seguridad pasiva en el sector del bypass.

Estas estructuras, diseñadas y certificadas de acuerdo con la normativa aplicable, están previstas como complemento de la infraestructura vial.

Su incorporación forma parte de las medidas destinadas a reforzar las condiciones de seguridad en ese tramo de la ruta.

El organismo no precisó en su comunicación una fecha para completar esta etapa pendiente.

Una mejora anunciada meses atrás

La iluminación del bypass ya había sido anunciada durante la visita de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, a Durazno en mayo de este año.

En aquella oportunidad, el intendente Felipe Algorta confirmó a El Acontecer que la ministra había comprometido la iluminación de ese sector de la ruta 14, entre otras intervenciones vinculadas con la infraestructura vial del departamento.

La ruta 14 también había sido motivo de otros planteos relacionados con la iluminación y la circulación.

En junio de 2025, representantes departamentales trasladaron al MTOP un pedido de luminarias para el sector comprendido entre la rotonda de La Peyrade y el acceso al frigorífico BPU.

Las nuevas obras constituyen un avance en la iluminación de la carretera, aunque corresponden a los dos tramos específicamente identificados por el Ministerio.

Según el MTOP, la tecnología incorporada permite mejorar la visibilidad durante la noche, tanto para los vehículos que circulan por la ruta como para quienes utilizan sus accesos y zonas próximas.

Con las 160 luminarias instaladas, queda pendiente completar las estructuras de seguridad pasiva previstas para el bypass de Durazno.