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miércoles 14 de octubre de 2026

Otro premio del 5 de Oro en Durazno: Rodolfo Silva vendió un Pozo de Plata de $ 840.720

Por Lectura: 2 minutos
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Rodolfo Silva vendió la boleta ganadora de casi 700 mil pesos

La suerte volvió a favorecer al departamento de Durazno en el 5 de Oro. Apenas unos días después del premio millonario registrado en Blanquillo, una apuesta vendida en plena ciudad de Durazno resultó ganadora del Pozo de Plata, con un premio de $ 840.720, de los cuales su beneficiario percibirá $ 697.803,60 después de los descuentos correspondientes.

El boleto fue comercializado por Rodolfo Silva, conocido vendedor de juegos de azar que trabaja en la esquina del Banco República, frente a Plaza Sarandí.

La apuesta correspondió a la Agencia 3, corredor número 31, y resultó favorecida en el sorteo realizado durante la noche del domingo 11 de octubre.

La suerte llegó a la esquina de Plaza Sarandí

El nuevo premio volvió a colocar a Durazno entre los departamentos favorecidos por el tradicional juego de azar.

Esta vez, el acierto tuvo como punto de venta uno de los lugares conocidos del centro de la ciudad, donde Rodolfo Silva desarrolla su actividad como vendedor.

El premio bruto alcanzó los $ 840.720, mientras que el importe final a cobrar por el apostador será de $ 697.803,60, una vez aplicados los descuentos correspondientes.

El resultado se produjo pocos días después de que el Pozo Revancha del miércoles 7 de octubre favoreciera a una apuesta vendida en Blanquillo, por la Agencia 8, con un premio de más de 25 millones de pesos antes de impuestos.

Los números del sorteo del domingo 11

La combinación del 5 de Oro estuvo integrada por los números 18, 21, 40, 44 y 46, con la bolilla extra 48.

En tanto, los números sorteados para el Pozo Revancha fueron 03, 17, 26, 38 y 45.

El Pozo de Oro quedó vacante, mientras que la Revancha registró apuestas ganadoras en los departamentos de Canelones y Montevideo.

En Durazno, el premio correspondió al Pozo de Plata, vendido por el corredor 31 de la Agencia 3.

De esta manera, el departamento acumuló dos aciertos destacados en sorteos consecutivos del 5 de Oro, primero con el premio millonario de Blanquillo y ahora con una apuesta que dejará casi 700.000 pesos en manos de un ganador de la capital departamental.

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Periodista de El Acontecer, medio de comunicación de Durazno con más de 40 años de historia. Se especializa en coberturas de sociedad y cultura, documentando los hechos y protagonistas que dan forma a la comunidad duraznense. Con más de 20 años en el periodismo local, integra el equipo editorial que informa a Durazno y la región desde elacontecer.com.uy.