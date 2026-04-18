Río Yí estable en 6,70 metros y la Feria Dominical cambia de ubicación en Durazno

El Gobierno de Durazno, a través del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed), informó este sábado 18 de abril la actualización del nivel del río Yí y anunció cambios importantes en la ubicación de la Feria Dominical que se realiza cada semana en la ciudad. La decisión responde al ascenso de las aguas que obligó a reconfigurar las calles habituales del mercado callejero.

El nivel del río Yí, estable en 6,70 metros

A la hora 11:00 de este sábado, el río Yí se ubicaba en 6,70 metros en la escala del Puente Viejo, un nivel que permanece estable respecto a las últimas mediciones. El Cecoed continúa con el monitoreo permanente de la medición para actualizar los datos en próximos informes.

El registro se ubica dentro de los rangos de estimación manejados durante la jornada de ayer, cuando se proyectaba un pico de entre 6,5 y 7 metros antes del inicio del descenso.

Guardia especial del Cecoed

En el marco de la emergencia hídrica, la oficina del Cecoed, ubicada en Lavalleja y 18 de Mayo, permanece de guardia durante este sábado hasta las 18:00 horas.

Los teléfonos de contacto para cualquier consulta o reporte son:

4362 8461

4363 3693

Se recomienda a los vecinos afectados o que detecten situaciones de riesgo comunicarse directamente a estos números para coordinar la respuesta.

Feria Dominical: nueva ubicación hasta nuevo aviso

Debido al ascenso de las aguas del río Yí, la Feria Dominical se traslada a un nuevo circuito de calles hasta nuevo aviso. La reconfiguración afecta el recorrido tradicional y los comerciantes y vecinos deben ajustarse a la siguiente disposición:

Wilson Ferreira , de Gallinal a Av. Juan J. Apolo.

, de Gallinal a Av. Juan J. Apolo. Eusebio Píriz , de Gallinal a Av. Juan J. Apolo.

, de Gallinal a Av. Juan J. Apolo. Fray Generoso Pérez , de Av. Juan J. Apolo a 25 de Agosto.

, de Av. Juan J. Apolo a 25 de Agosto. Petrona Filippini, de Cames a 25 de Agosto.

Retiro de vehículos: de 06:00 a 15:00 horas

Para permitir el correcto funcionamiento de la Feria Dominical en su nueva ubicación, el Gobierno de Durazno solicita el retiro de vehículos de la vía pública en los tramos mencionados, en el horario de 06:00 a 15:00 horas.

Se recomienda a los vecinos de esas calles tomar los recaudos necesarios con la anticipación suficiente para evitar inconvenientes mañana domingo. Aquellos feriantes y compradores habituales deberán considerar el nuevo recorrido al momento de planificar su presencia en la feria.