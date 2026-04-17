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viernes 17 de abril de 2026

Río Yí: al mediodía se corta el acceso al Puente Viejo por la crecida en Durazno

Por Lectura: 2 minutos
Río Yí: al mediodía se corta el acceso al Puente Viejo por la crecida en Durazno

El río continúa con su proceso de crecida en la ciudad de Durazno. A la hora 10:30 de esta mañana, el nivel se ubicaba en 5,11 metros en la escala del Puente Viejo, con un ritmo de aumento de 9 centímetros por hora. Como medida preventiva, a las 12:00 del mediodía se cortará el acceso al Puente Capurro.

Una crecida que se desacelera

El dato más relevante de la evolución del río es que el ritmo de crecida se está desacelerando. Durante la jornada de ayer, el aumento se ubicaba en 14 centímetros por hora, mientras que hoy a las 10:30 el ritmo había bajado a 9 centímetros por hora.

De acuerdo a las estimaciones técnicas manejadas por las autoridades, el nivel del río podría alcanzar un pico de entre 6,5 y 7 metros antes de comenzar su descenso.

Corte preventivo del acceso al Puente Capurro al mediodía

A las 12:00 horas se cortará el acceso al Puente Capurro —conocido popularmente como Puente Viejo— como medida preventiva ante el avance del agua. Se recomienda a los vecinos y conductores considerar rutas alternativas para sus desplazamientos y atender las indicaciones que puedan emitir las autoridades de tránsito durante las próximas horas.

Sin riesgo estimado sobre viviendas

Según la información difundida, por el momento no se estima riesgo de afectación a viviendas en la zona. De todas formas, las autoridades mantienen un seguimiento permanente de la evolución del río, con monitoreo continuo en las estaciones de medición del Puente Viejo.

La situación puede cambiar con rapidez, por lo que se mantiene la vigilancia activa. Desde El Acontecer continuaremos actualizando la información a medida que surjan nuevos datos.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy