Resonancias mamarias gratuitas en Cudim: quiénes pueden acceder y cómo solicitar el estudio

Las mujeres con alto riesgo de desarrollar cáncer de mama pueden acceder a resonancias magnéticas gratuitas en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim), independientemente del prestador de salud al que pertenezcan. La prestación está disponible para pacientes de todo el país, siempre que cumplan con los criterios médicos establecidos.

El servicio funciona desde 2024 mediante un convenio entre Cudim y el Ministerio de Salud Pública (MSP), con el objetivo de favorecer la detección temprana de la enfermedad y facilitar el seguimiento de mujeres que presentan factores de riesgo elevados.

Los estudios se realizan mediante un resonador de 3 Tesla, capaz de obtener imágenes de alta definición y detectar lesiones que pueden no ser visibles mediante otros métodos.

A través de una nueva campaña de difusión, Cudim busca que más mujeres conozcan la existencia de esta prestación y consulten con sus médicos sobre la posibilidad de acceder.

Quiénes pueden acceder a la resonancia gratuita

De acuerdo con los criterios establecidos por el MSP, la prestación está destinada a mujeres que presentan un riesgo elevado de desarrollar cáncer de mama.

Entre las condiciones consideradas se encuentran:

Antecedentes familiares sugestivos de cáncer hereditario: múltiples casos en una familia, diagnósticos a edades tempranas, cáncer de mama bilateral, casos de cáncer de mama en hombres u otras situaciones que hagan sospechar una predisposición hereditaria.

múltiples casos en una familia, diagnósticos a edades tempranas, cáncer de mama bilateral, casos de cáncer de mama en hombres u otras situaciones que hagan sospechar una predisposición hereditaria. Mutaciones genéticas asociadas al cáncer de mama: mujeres con una mutación confirmada que incremente el riesgo de desarrollar la enfermedad o con antecedentes genéticos familiares que cumplan los criterios del programa.

mujeres con una mutación confirmada que incremente el riesgo de desarrollar la enfermedad o con antecedentes genéticos familiares que cumplan los criterios del programa. Radioterapia torácica antes de los 30 años: pacientes que recibieron este tratamiento, por ejemplo, debido a determinados tipos de cáncer.

pacientes que recibieron este tratamiento, por ejemplo, debido a determinados tipos de cáncer. Riesgo superior al 20 %: mujeres cuya evaluación por un especialista determine, mediante modelos de estimación, una probabilidad mayor al 20 % de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida.

La existencia de antecedentes familiares, por sí sola, no implica necesariamente que corresponda realizar una resonancia. La indicación debe surgir de la evaluación individual y de la solicitud del médico tratante.

Cómo se solicita el estudio

Para acceder a la prestación, el primer paso es consultar con el médico tratante, quien evaluará los antecedentes personales, familiares y otros factores de riesgo.

Si considera que la paciente cumple con los requisitos, el profesional debe realizar la solicitud directamente a través de la página web de Cudim, completando la información requerida.

Una vez recibida la solicitud, el centro se comunica con la paciente para coordinar la fecha del estudio.

El procedimiento no tiene costo para la mujer ni para su institución de asistencia médica.

La prestación está disponible para usuarias de ASSE, instituciones de asistencia médica colectiva —mutualistas— y prestadores privados de cualquier departamento.

Para consultas sobre resonancia magnética, Cudim dispone del correo solicitudes.rm@cudim.org y el teléfono 2480 3238, de lunes a viernes, de 8:30 a 16:30 horas.

Un estudio complementario para la detección temprana

La resonancia magnética mamaria es una herramienta especialmente útil en mujeres con alto riesgo porque permite identificar lesiones que pueden pasar inadvertidas en otros estudios.

Sin embargo, no sustituye a la mamografía. Su utilización forma parte de una estrategia de vigilancia específica, definida por el médico según las características y antecedentes de cada paciente.

En los casos de alto riesgo, Cudim señala que se recomienda realizar controles con resonancia magnética de forma anual.

El equipamiento utilizado permite obtener imágenes detalladas sin emplear radiación ionizante, lo que constituye una característica de esta técnica de diagnóstico.

Una prestación vigente desde 2024

El programa comenzó a implementarse en enero de 2024 como resultado del acuerdo entre el MSP y Cudim, con el propósito de ampliar el acceso a estudios de alta complejidad para mujeres con mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama.

Según informó el centro, la cantidad de mujeres que acceden a esta prestación y realizan sus controles anuales se ha mantenido estable desde entonces.

La institución considera necesario fortalecer la difusión del servicio para que más pacientes y profesionales conozcan los criterios de acceso.

El mensaje central es que las mujeres con antecedentes o condiciones que puedan representar un riesgo elevado consulten con su médico, quien podrá determinar si corresponde solicitar la resonancia gratuita.