El Regimiento Galarza celebrará sus 146 años el 30 de octubre con reconocimientos y desfile militar

El Regimiento «Tte. Gral. Pablo Galarza» de Caballería Blindado N.º 2 realizará el próximo viernes 30 de octubre la ceremonia conmemorativa de sus 146 años, con reconocimientos al personal que pasó a retiro, un balance de la actividad desarrollada durante el último año y un desfile militar.

La unidad, conocida como el «2 de Fierro», tiene su fecha de fundación definitiva el 14 de octubre de 1880 y mantiene una estrecha vinculación con Durazno, ciudad en la que se encuentra establecida desde 1899.

La ceremonia se realizará a fin de mes debido a los compromisos operativos y de instrucción del regimiento, entre ellos las tareas de guardia perimetral en establecimientos del Instituto Nacional de Rehabilitación, las patrullas de frontera y los cursos de capacitación de su personal.

Reconocimientos y desfile militar

Durante el acto se reconocerá, como es tradicional, a los integrantes de la unidad que pasaron a retiro en el último año.

El jefe del regimiento, teniente coronel Gonzalo Lima, pronunciará un discurso en el que repasará las principales actividades desarrolladas y expondrá las perspectivas de trabajo para el próximo período.

La conmemoración culminará con un desfile militar en honor a las autoridades presentes.

Una historia que comenzó antes de 1880

Aunque el regimiento conmemora este año su aniversario 146, sus antecedentes se remontan a febrero de 1829, cuando fue creado el Regimiento 2.º de Caballería, en los primeros años de organización del Estado oriental.

La unidad atravesó distintas reorganizaciones hasta que el 14 de octubre de 1880 quedó establecida su creación definitiva. Para comandarla fue designado el entonces sargento mayor Pablo Galarza, quien permaneció al frente durante más de dos décadas y cuyo nombre identifica actualmente al regimiento.

A lo largo de su historia participó en diferentes campañas y enfrentamientos, entre ellos Mansavillagra, Illescas, Paso del Parque, Paso de los Carros y Tupambaé, además de otras acciones militares vinculadas a la historia del país.

Antes de establecerse en Durazno, tuvo asiento en distintos puntos del territorio nacional, como Bella Unión, Cerro Largo, Tacuarembó y Montevideo.

En 1899 llegó a su actual emplazamiento en la capital duraznense, donde consolidó una presencia que se mantiene hasta nuestros días.

Del caballo a los vehículos blindados

La evolución de los medios de combate constituye otro capítulo importante de la historia del regimiento.

Originalmente vinculado a la caballería montada, comenzó a incorporar vehículos blindados a partir de 1940, con la llegada de los tanques M3A1. Posteriormente se sumaron los transportes blindados de personal M113 y los tanques M41A1.

En 1980 se produjo una nueva transformación con la incorporación de los M41A1 «Walker Bulldog», equipados posteriormente con cañones de 90 milímetros MK IV en sustitución de los originales de 76 milímetros.

Ese proceso acompañó la consolidación de la unidad dentro de la especialidad blindada del Ejército Nacional.

En 1999 comenzó la primera etapa de modernización de los vehículos M113 mediante la incorporación de motores diésel. La segunda fase se concretó en 2006, con la sustitución de los antiguos motores Chrysler a nafta por unidades Detroit Diesel y modificaciones en sus sistemas de transmisión.

Estas transformaciones exigieron nuevas instancias de formación y especialización del personal para operar y mantener los equipos.

Presencia en Sarandí del Yí y misiones internacionales

El Regimiento Galarza cuenta también con un escuadrón destacado en Sarandí del Yí, en el Cuartel Paso del Rey.

Este establecimiento tiene un episodio particular en su historia: durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, alojó a marinos del acorazado alemán Graf Spee, cuyo enfrentamiento con buques británicos en la batalla del Río de la Plata había tenido lugar en diciembre de 1939.

Otro aspecto destacado de la trayectoria del regimiento es la participación de numerosos militares duraznenses en misiones de paz de las Naciones Unidas, desarrolladas en territorios afectados por conflictos.

Estas tareas permitieron que integrantes de la unidad cumplieran funciones operativas, de apoyo y asistencia en diferentes países.

Equinoterapia y trabajo con la comunidad

Más allá de sus funciones militares, el regimiento desarrolla una labor social a través de los centros de equinoterapia N.º 2 de Durazno y N.º 20 de Sarandí del Yí.

Ambos espacios brindan atención a más de un centenar de niños y adolescentes, mediante actividades que utilizan el vínculo con el caballo como herramienta terapéutica y de apoyo al desarrollo de personas con discapacidad.

La actividad constituye uno de los principales puntos de contacto entre la unidad militar, las familias y distintas instituciones de la comunidad.

El regimiento también mantiene vínculos con el Club Artigas, donde el fútbol infantil, las divisiones formativas y los planteles mayores encuentran un espacio para la práctica deportiva. El estadio de la institución lleva precisamente el nombre «14 de Octubre», en referencia a la fecha de creación definitiva de la unidad.

A su vez, los deportes ecuestres han ocupado un lugar en la trayectoria de sus integrantes, con representantes destacados en disciplinas como el polo y la prueba completa de salto, algunos de los cuales alcanzaron competencias de nivel panamericano.

Con 146 años de historia y más de un siglo de presencia en Durazno, el Regimiento Galarza se prepara así para una nueva ceremonia conmemorativa, en la que repasará su trayectoria militar y su vinculación con la comunidad.