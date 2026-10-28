El Regimiento Galarza celebró 146 años con un desfile de blindados y destacó su apoyo durante las inundaciones

El Regimiento «Tte. Gral. Pablo Galarza» de Caballería Blindado N.º 2 celebró sus 146 años con una ceremonia militar que reunió a autoridades nacionales y departamentales y culminó con un desfile de tanques, vehículos blindados y efectivos a caballo. El acto se realizó el martes 27 de octubre en Durazno. Durante la actividad, el comandante de la unidad, teniente coronel Carlos Gonzalo Lima, repasó su trayectoria histórica y destacó las tareas de apoyo desarrolladas en el departamento, especialmente durante las inundaciones.

La conmemoración permitió recordar los orígenes del histórico «2 de Fierro», su evolución dentro del Ejército Nacional y el vínculo que mantiene con la comunidad duraznense desde fines del siglo XIX.

Entre las autoridades presentes estuvieron el general Fernando Cabeza, comandante de la División de Ejército 3; el coronel Edgardo Villarreal, segundo comandante de la División de Ejército 2; el intendente Felipe Algorta y el presidente de la Junta Departamental, Claudio González.

También participaron el comandante de la Brigada de Infantería N.º 5, coronel Ramón Ramírez; el comandante de la Brigada Aérea N.º 2, coronel aviador Shandelaio González; el jefe del Batallón de Infantería Blindado N.º 13, teniente coronel Pablo Mastrángelo; el alcalde de Sarandí del Yí, Mario César Pereyra; el subjefe de Policía, comisario mayor Alexis Duarte, y los directores Inés Colina y Gonzalo Recuero, entre otras autoridades.

Una historia que comenzó en 1829 y encontró su lugar en Durazno

La ceremonia comenzó con el saludo a los efectivos formados y la revista de tropas, realizada luego de que el mayor Rodrigo Abella solicitara la autorización correspondiente.

La banda de músicos militares de la División de Ejército 2 interpretó el Himno Nacional y posteriormente se dio lectura a la orden de la Brigada de Infantería N.º 5.

En su discurso, el teniente coronel Lima recordó que los antecedentes de la unidad se remontan a 1829, cuando fue creada en Santa Rosa de Lima, actual Bella Unión, en el departamento de Artigas.

Luego de distintas etapas y reorganizaciones, el regimiento quedó constituido el 14 de octubre de 1880. A fines del siglo XIX se estableció en Durazno, donde terminó consolidando un vínculo que se mantiene hasta la actualidad.

«Desde entonces, la colosal torre de nuestro cuartel, visible desde distintos puntos de Durazno, permanece como un vigía silencioso, testigo del paso del tiempo y de las generaciones de soldados», expresó Lima.

El comandante también recordó la presencia del regimiento en la identidad urbana de Durazno, reflejada en las calles que llevan los nombres del teniente general Pablo Galarza y de su esposa, Otilia Schultze.

Sobre esta última destacó su labor al frente de la comisión de damas pro hospital y su contribución a la creación del centro hospitalario de la ciudad.

Los blindados y la misión actual del «2 de Fierro»

Lima señaló que, pese a las transformaciones experimentadas a lo largo de su historia, el regimiento mantiene como misión fundamental la preparación de sus soldados para contribuir a la defensa de la independencia, la integridad territorial y la paz de la República.

En ese marco, destacó que la unidad constituye actualmente la principal capacidad blindada del Ejército Nacional, con tanques M-41 y transportes blindados de personal M113.

El empleo y mantenimiento de estos vehículos requiere una preparación permanente y un alto nivel de capacitación de sus efectivos.

Durante el último año, el regimiento desarrolló cursos profesionales, actividades de instrucción y entrenamiento, además de participar en campeonatos de polo y competencias de la Liga Hípica Internacional.

También cumplió tareas de vigilancia en el perímetro exterior de establecimientos del Instituto Nacional de Rehabilitación, participó en la operación Frontera Segura y mantuvo la preparación de su sección de apoyo a emergencias.

El trabajo durante las inundaciones y la asistencia a la comunidad

Uno de los aspectos destacados por Lima fue la colaboración de los efectivos del regimiento durante las inundaciones que afectaron al departamento.

El personal participó en tareas de evacuación, traslado de personas y asistencia a familias damnificadas, en coordinación con el Comité Departamental de Emergencias.

El comandante recordó además el apoyo prestado a la Intendencia mediante el programa Plato Caliente.

«Durante tres meses acompañamos al gobierno departamental en la distribución del programa Plato Caliente», señaló.

La unidad también mantiene una relación de colaboración con instituciones educativas, sanitarias y sociales de Durazno.

Entre las tareas mencionadas figuran el mantenimiento y la recuperación de instalaciones, la preparación de comidas para actividades benéficas y el préstamo de carpas, cocinas de campaña y otros recursos.

Para Lima, estas acciones forman parte de la presencia cotidiana del Ejército en la comunidad y complementan las responsabilidades estrictamente militares.

Los hombres y mujeres detrás de cada misión

Otro tramo del discurso estuvo dedicado al personal que integra el regimiento.

El teniente coronel destacó que detrás de cada actividad, entrenamiento y servicio se encuentran los hombres y las mujeres que cumplen sus funciones en la unidad.

«Son soldados que abrazaron la profesión militar por vocación y amor a la Patria, cultivando el honor, el valor, la lealtad, la solidaridad y el espíritu de sacrificio», afirmó.

Sostuvo que esos valores se reflejan tanto en las tareas operativas como en la conducta diaria, la preparación profesional y la disposición a colaborar con quienes necesitan asistencia.

Un desfile con tanques M-41, blindados M113 y efectivos a caballo

La ceremonia culminó con el tradicional desfile militar en honor a las autoridades presentes.

Participaron efectivos a pie, vehículos administrativos, tanques M-41, transportes blindados de personal M113 y personal montado a caballo.

El cierre permitió mostrar distintas etapas de la historia de una unidad que nació vinculada a la caballería tradicional y evolucionó hacia la especialidad blindada.

En febrero de este año, El Acontecer informó sobre la asunción de Carlos Gonzalo Lima al frente del Regimiento Galarza, en una nueva etapa de conducción de la histórica unidad.

Con 146 años de trayectoria, el «2 de Fierro» volvió a reunir a varias generaciones alrededor de su historia militar y de una presencia que sigue formando parte de la vida de Durazno.