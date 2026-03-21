Generación 66 de la Escuela Nº 6 de Durazno vivió la emoción del reencuentro

Ex alumnos de la generación 1966 volvieron a la Escuela El Cañón. El momento más emotivo fue el homenaje a la maestra Elsa Godoy de Garat.

Este viernes 20 de marzo, la Escuela Nº 6 Juan Zorrilla de San Martín de Durazno —conocida popularmente como Escuela El Cañón, por el cañón que históricamente ocupó su patio— recibió a los ex alumnos de la generación 1966 en un reencuentro que mezcló nostalgia, afecto y el placer simple de volver a caminar por los pasillos de la infancia.

El centro educativo, ubicado en calle 19 de Abril 1045, abrió sus puertas a partir de las 14 horas para recibir a hombres y mujeres que décadas atrás llenaron sus aulas. La jornada incluyó la colocación de una placa recordatoria, entrega de presentes y un recorrido por las instalaciones de la escuela. A las 17 horas, el encuentro continuó en la Confitería Obsidiana, donde la conversación y las anécdotas se extendieron entre quienes compartieron una etapa formativa que, con el paso del tiempo, solo gana en valor.

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132 años y una tradición de reencuentros

Con 132 años de existencia, la Escuela Nº 6 tiene una larga historia de reunir a sus ex alumnos. No es la primera vez ni será la última: generaciones de 1966, de 1971 y de años más recientes han vuelto periódicamente a sus aulas para reencontrarse, compartir recuerdos y rendir homenaje a quienes les enseñaron.

En todos los casos, los nombres de las maestras de otro Durazno aparecen con naturalidad y afecto en la memoria colectiva: Elsa Godoy de Garat, Tirza Diez de Caltieri, Blanca Barrios, Alicia Rearden, Raquel Ford de Cabara, Elena Bessonart, Ethel Durand, Venancia Alonso, Juanita, Inés Sánchez, maestra Bravo, Chono, y las auxiliares María y Rosita, entre tantos otros nombres que forman parte del tejido afectivo de generaciones enteras de duraznenses.

El homenaje a Elsa Godoy

El momento más emotivo de la jornada fue el tributo que los ex alumnos le rindieron a Elsa Godoy de Garat, quien recibió el cariño y el reconocimiento de quienes alguna vez fueron sus alumnos. Un homenaje espontáneo, cargado de la gratitud que solo da el tiempo.

La escuela hoy

La Escuela Nº 6 sigue siendo un centro educativo activo y presente en la comunidad. Actualmente cuenta con maestro adscripto, maestro comunitario, maestro de apoyo Ceibal, comedor y copa de leche, sosteniendo su rol social en el corazón del barrio céntrico de Durazno.

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