Reempadronar sin costo vence este domingo

Este domingo 30 a las 17:00 horas vencerá el plazo para que los propietarios de vehículos empadronados en otros departamentos puedan reempadronar sin costo por libreta de propiedad ni chapas matrícula en la Intendencia de Durazno.

El único pago que deberán realizar quienes inicien el trámite corresponde a la inspección vehicular:

$ 1.003 para automóviles

para automóviles $ 451 para motos

En los últimos días se ha registrado un fuerte incremento de público en las oficinas de Tránsito ubicadas junto al Bioparque, fenómeno habitual cuando se acerca el cierre de plazos.

El plan de regularización incluye deudas generadas hasta el 31 de diciembre de 2024, contempla exoneraciones del 50% o 25% en sanciones por mora y habilita planes de pago de hasta 36 cuotas en Unidades Indexadas.

Francisco Bruno, secretario del Departamento de Administración de la Intendencia, informó a EL ACONTECER que la atención al público se extenderá de 08:00 a 17:00 horas, tanto el sábado como el domingo.

Transferencias: comienzan a activarse las primeras gestiones

Tras la reciente aprobación por parte de la Junta Departamental de nuevas opciones para realizar el cambio de titularidad, el número de consultas aumentó de forma significativa.

Si bien en las primeras horas del nuevo régimen la mayoría de los contribuyentes concurrió únicamente a informarse o a tramitar el libre de prenda ante el Registro de Automotores, ya comenzaron a registrarse las primeras transferencias con firma del comprador y del titular municipal.

Para concretar el trámite, los usuarios deben presentar:

Libreta de propiedad

Libre de prenda

Seguro vigente del vehículo

Además, quienes gestionen la transferencia deben estar al día con la patente de rodados. En el caso de los automóviles, el costo es de $ 1.706 por la libreta de propiedad, más $ 1.003 por la inspección vehicular.

Nuevas modalidades para transferir o reempadronar

El Decreto aprobado por la Junta Departamental el pasado lunes habilita cinco modalidades para realizar transferencias y/o reempadronamientos:

1. Documentación tradicional

Título de propiedad inscripto, testimonio notarial o copia autenticada, y certificado registral con vigencia de hasta cinco días hábiles.

2. Compromiso de compraventa o compraventa

Firmas certificadas por escribano entre el último titular municipal y el comprador. Debe constar la entrega del vehículo. Se exige certificado registral libre de prendas (hasta cinco días hábiles) o certificación notarial de que el vehículo está libre de ellas.

3. Carta poder

Carta con facultades suficientes y vigencia de hasta 90 días, certificada por escribano público. Requiere certificado registral libre de prendas o certificación notarial de inexistencia de las mismas.

4. Fallecimiento del titular

Certificado de resultancias de autos, testimonio notarial u original con copia simple. Para motos y trailers alcanza con certificado notarial de presuntos herederos. También se exige certificado registral libre de prendas o certificación del escribano.

5. Concurrencia conjunta

El titular municipal y el adquirente se presentan juntos en las oficinas de la Intendencia. Requiere certificado registral libre de prendas o certificación de un escribano.