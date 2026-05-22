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viernes 22 de mayo de 2026

Rebeca González representa a Uruguay en el torneo «Promesas Olímpicas» en Chile

La joven nadadora fue recibida por el intendente Algorta antes de viajar. Ya tiene más de 100 medallas y esta es su segunda participación internacional.
Por Lectura: 2 minutos
Rebeca González representa a Uruguay en el torneo "Promesas Olímpicas" en Chile
Rebeca González recibió del intendente Algorta la bandera de Durazno

La joven duraznense Rebeca González, integrante de la Delegación Uruguaya de Natación, participa este viernes 22 y sábado 23 de mayo del torneo «Promesas Olímpicas» en Chile.

Recibida por el intendente antes de viajar

Previo a su viaje, fue recibida por el Intendente Dr. Felipe Algorta Brít, quien le entregó la bandera del departamento. A la reunión asistió acompañada de sus padres y del Prof. Pablo Casavieja, entrenador de la Escuela de Natación.

Cómo clasificó

Sobre su segunda participación internacional —ya cuenta con una primera experiencia en Brasil—, Rebeca detalló que clasificó en una competencia realizada en el departamento de Maldonado, donde se ubicó primera en tres pruebas y segunda en una.

Las especialidades y las expectativas

En Chile competirá en las especialidades Espalda, Croll y Mariposa.

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«Es un honor representar a Uruguay y a Durazno en Chile», dijo la joven nadadora.

Y no ocultó sus ambiciones: «Mi expectativa es ganar, sabiendo que todos los países que van tienen buenas nadadoras».

Una trayectoria de más de 100 medallas

Para Rebeca, la natación es una pasión. Le gusta entrenar y ha logrado más de 100 medallas en su trayectoria. Destacó el aporte recibido de sus docentes: en sus inicios, Denis Hernández, y en la actualidad, Pablo Casavieja.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy