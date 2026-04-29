Guillermo Ramis anticipó lluvias para el 1º de mayo y el primer frío del año

El meteorólogo Guillermo Ramis anticipó un panorama poco favorable para el feriado del 1º de mayo, con probabilidad de lluvias en todo el país y un descenso de temperaturas hacia el cierre de la semana que marcaría el primer frío del año.

Según indicó, las proyecciones actuales señalan la presencia de chaparrones durante la jornada, en un contexto que todavía puede variar con el correr de los días.

Lluvias para el feriado

De acuerdo a lo expresado por el especialista, el 1º de mayo podría presentar condiciones inestables.

“Por ahora, lamentablemente, para ese día tenemos algunos chaparrones en todo el país”, señaló en declaraciones radiales.

Si bien aclaró que se trata de un pronóstico a mediano plazo, el escenario plantea un posible impacto en actividades al aire libre durante el feriado.

Semana con inestabilidad moderada

En cuanto a los días previos, se prevén lluvias débiles y aisladas desde la tarde del lunes, con precipitaciones más generalizadas durante el martes.

Ramis indicó que no se esperan acumulados importantes, aunque las lluvias podrían extenderse a buena parte del territorio.

Descenso de temperatura y primer frío

El cambio más marcado llegaría hacia el domingo, cuando se espera una baja notoria en las temperaturas.

Hasta el sábado, las mínimas se ubicarían en torno a los 15 °C y las máximas cerca de los 23 °C. Sin embargo, el domingo se produciría un descenso que podría marcar el inicio de condiciones más frías.

El meteorólogo explicó que la llegada de una isoterma de cero grados a unos 1.500 metros de altura se traduciría en un enfriamiento en superficie, configurando lo que sería el primer episodio de frío de la temporada.