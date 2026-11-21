El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) recordó que permanecen abiertas hasta el lunes 30 de noviembre las inscripciones para «Abriendo Puertas – Primera Vivienda», un programa que permitirá otorgar hasta 500 préstamos hipotecarios en todo Uruguay. La iniciativa ofrece financiación de hasta el 95 % del valor de una vivienda y la posibilidad de acceder a un subsidio estatal que cubra hasta la mitad de la cuota mensual, según las condiciones de cada hogar.

El llamado está dirigido a familias y personas solas con ingresos medios que tienen capacidad para pagar un préstamo, pero encuentran dificultades para reunir el ahorro inicial exigido habitualmente para comprar una casa.

El programa se desarrolla mediante un convenio entre el Ministerio de Vivienda y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Los 500 préstamos previstos se distribuirán entre los departamentos de acuerdo con la cantidad de postulantes que cumplan los requisitos.

En Durazno también pueden inscribirse hogares que reúnan las condiciones de ingresos, ahorro previo, antigüedad laboral y antecedentes crediticios.

Cuánto dinero se puede solicitar para comprar una vivienda

El BHU podrá financiar hasta el 95 % del valor de la propiedad mediante un préstamo en Unidades Indexadas (UI), con un plazo máximo de 25 años.

En Durazno y en la mayor parte del interior del país, el préstamo máximo será de 589.000 UI, equivalente aproximadamente a US$ 97.000 según la referencia difundida por el Ministerio de Vivienda.

El valor máximo de tasación de la propiedad será de 620.000 UI.

Para Montevideo, Maldonado y Ciudad de la Costa se establecen límites superiores, con préstamos de hasta 712.500 UI y un valor máximo de tasación de 750.000 UI.

Estas cifras representan los topes del programa y no significan que todos los solicitantes puedan acceder al monto máximo.

El Banco Hipotecario evaluará los ingresos, la capacidad de pago y el historial crediticio de cada hogar antes de determinar cuánto podrá financiar.

Cuánto hay que ganar para acceder en Durazno

Para postularse desde Durazno, la persona o las dos personas que figuren como titulares del préstamo deberán acreditar ingresos líquidos legales de al menos 30 Unidades Reajustables (UR).

La referencia oficial equivale aproximadamente a $58.000 mensuales.

Además, los ingresos líquidos legales de todos los integrantes del hogar no podrán superar las 75 UR, equivalentes aproximadamente a $146.000 mensuales.

En este punto existe una diferencia importante: el ingreso mínimo se calcula considerando a los titulares del préstamo, mientras que para comprobar el límite máximo se suman los ingresos de todos los integrantes del hogar.

El programa admite hogares unipersonales y familias integradas por varias personas, aunque el préstamo podrá tener como máximo dos titulares.

Los ingresos deben ser generados en Uruguay y estar debidamente acreditados.

El ahorro previo obligatorio es de 31.000 UI

Aunque el programa permite financiar hasta el 95 % de la vivienda, las personas interesadas deberán contar con un ahorro previo antes de inscribirse.

En Durazno y el resto del país, fuera de las zonas con condiciones especiales, el ahorro mínimo exigido es de 31.000 UI.

Ese dinero deberá encontrarse depositado en una cuenta a nombre de uno o ambos titulares, en una institución financiera regulada por el Banco Central del Uruguay.

No alcanza con declarar que se dispone del dinero: es necesario presentar el comprobante correspondiente.

Para Montevideo, Maldonado y Ciudad de la Costa el ahorro mínimo exigido es de 37.500 UI.

El ahorro inicial no es el único desembolso que deberán afrontar los beneficiarios. También tendrán que considerar los gastos asociados con la compraventa y la formalización de la hipoteca.

El Estado puede subsidiar hasta el 50 % de la cuota

Otro de los beneficios de «Abriendo Puertas» es la posibilidad de recibir un subsidio del Ministerio de Vivienda para afrontar parte de la cuota mensual.

La ayuda estatal puede alcanzar hasta el 50 % del importe de la cuota, aunque no se otorga automáticamente ni tiene el mismo porcentaje para todos los hogares.

Para determinar si corresponde el subsidio y cuánto cubrirá, el Ministerio analiza los ingresos y la composición del núcleo familiar.

Por ejemplo, si una cuota fuera de $20.000 y el hogar recibiera un subsidio del 50 %, pagaría $10.000 y el Estado cubriría los otros $10.000.

Se trata de un ejemplo ilustrativo: el importe real de la cuota, su evolución y el porcentaje de subsidio dependerán de las condiciones aprobadas para cada beneficiario.

Qué antigüedad laboral se exige

El programa establece diferentes requisitos de antigüedad según la situación laboral de los solicitantes.

Los empleados públicos deberán acreditar al menos seis meses de antigüedad.

Los trabajadores dependientes del sector privado necesitarán un mínimo de doce meses.

En el caso de trabajadores independientes, se exigirán 24 meses de actividad continua, con documentación que permita comprobar la estabilidad de sus ingresos.

Los jubilados y pensionistas también pueden postularse si cumplen los requisitos del llamado y acreditan al menos seis meses desde el comienzo del cobro de su prestación.

Para quienes hayan cambiado recientemente de trabajo, el BHU podrá considerar la continuidad laboral dentro de la misma actividad, siempre que esté debidamente documentada.

Quiénes no pueden acceder al programa

Además de las condiciones de ingresos y ahorro, las bases establecen requisitos personales y crediticios.

Los titulares deberán tener ciudadanía uruguaya o residencia legal en el país y contar con ingresos generados en Uruguay.

También deberán cumplir estas condiciones:

No poseer otra vivienda en propiedad ni ser promitentes compradores del BHU o la Agencia Nacional de Vivienda.

No integrar un hogar que tenga un subsidio habitacional vigente.

No mantener operaciones incumplidas en el Clearing de Informes ni registrar más de cinco operaciones canceladas con atraso.

No haber tenido calificaciones negativas en la Central de Riesgos del Banco Central durante los últimos seis meses.

No registrar embargos, interdicciones ni gravámenes que impidan acceder al crédito.

Superar la evaluación crediticia del Banco Hipotecario.

Al momento del otorgamiento, el primer titular no podrá superar los 60 años de edad y el segundo, los 65. También existen límites de edad para la cancelación del préstamo.

Qué documentación hay que presentar

Para iniciar la postulación es necesario preparar la documentación que permita acreditar la identidad, los ingresos, la situación laboral y el ahorro del hogar.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Cédula de identidad vigente de todos los integrantes del hogar. Historia laboral nominada completa y actualizada del BPS para los integrantes mayores de 18 años. Comprobantes de ingresos: seis recibos de sueldo para funcionarios públicos y doce para trabajadores privados. Para trabajadores independientes, certificación de ingresos emitida por contador público y documentación de BPS y DGI. Comprobante bancario del ahorro previo exigido. Documentación del estado civil de los titulares, cuando corresponda. Documentos adicionales para situaciones de tenencia compartida de menores, embarazo de más de tres meses u otras circunstancias previstas en las bases.

El Ministerio podrá solicitar información complementaria cuando sea necesario para evaluar la solicitud.

Cómo inscribirse antes del 30 de noviembre

La inscripción a «Abriendo Puertas – Primera Vivienda» se realiza exclusivamente por internet y permanecerá habilitada hasta el lunes 30 de noviembre de 2026.

Para iniciar el procedimiento es necesario disponer de un usuario gub.uy o de otro medio de identificación electrónica admitido por el sistema.

Los pasos generales son los siguientes:

Ingresar al trámite oficial de Primera Vivienda del Ministerio de Vivienda. Identificarse con el usuario digital correspondiente. Completar los datos personales y la información de los integrantes del hogar. Indicar el departamento de postulación. Declarar los ingresos y cargar la documentación solicitada. Presentar la solicitud y seguir las notificaciones a través del sistema.

Formulario oficial de inscripción: Solicitar postulación a Abriendo Puertas – Primera Vivienda.

El trámite no implica que el préstamo sea concedido automáticamente.

Cómo se seleccionarán los 500 beneficiarios

Una vez cerrado el plazo de inscripción, el Ministerio de Vivienda verificará si cada solicitud cumple los requisitos establecidos.

Posteriormente, el Banco Hipotecario analizará los antecedentes crediticios de los postulantes.

Los 500 préstamos disponibles se distribuirán entre los departamentos en función de la cantidad de hogares que hayan cumplido las condiciones exigidas.

Si en un departamento existen más hogares habilitados que cupos disponibles, se realizará un sorteo.

Quienes resulten seleccionados podrán continuar el proceso de evaluación y solicitud del crédito ante el BHU.

La inclusión en la lista de habilitados no equivale a la aprobación definitiva del préstamo.

Las familias tendrán 18 meses para encontrar la vivienda

Una vez aprobada la lista departamental de hogares que pueden continuar el trámite, el BHU determinará el monto máximo de financiación al que podrá acceder cada solicitante.

A partir de esa instancia, las familias podrán comenzar la búsqueda de una vivienda en el departamento donde se inscribieron.

El plazo para completar la compra será de 18 meses desde la publicación de la resolución ministerial correspondiente.

La propiedad deberá encontrarse en suelo urbano o suburbano, cumplir las condiciones de habitabilidad exigidas y ser evaluada y tasada por el BHU.

No se trata de una entrega gratuita de viviendas ni de un programa que adjudique directamente una casa construida por el Estado.

El beneficio consiste en facilitar el acceso a un préstamo hipotecario para comprar una vivienda existente en el mercado inmobiliario, sujeto a las condiciones establecidas.

Qué otros gastos deberán pagar los compradores

Además del ahorro previo del 5 %, quienes concreten la operación deberán afrontar gastos de escritura, hipoteca, impuestos y seguros.

Entre los costos previstos se encuentran el arancel de ingreso de la solicitud al BHU, los honorarios del escribano, el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales y el seguro de vida obligatorio.

Si interviene una inmobiliaria, también podrán existir honorarios por esa gestión.

Por eso, antes de elegir una propiedad es importante consultar el costo total de la operación y no considerar únicamente el valor del préstamo y el ahorro mínimo.

Dónde consultar desde Durazno

Los interesados pueden acceder a la información oficial del programa y realizar la inscripción mediante el portal del Ministerio de Vivienda.

Inscripción oficial: Trámite de postulación.

Requisitos y documentación: Bases y requisitos.

Información sobre el llamado: Información del MVOT.

Consultas telefónicas: 0800 46427.

El plazo para anotarse vence el lunes 30 de noviembre. Las familias de Durazno que cumplan las condiciones pueden presentar la solicitud dentro de ese período, sin necesidad de tener ya elegida la vivienda que aspiran a comprar.