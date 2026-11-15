El Banco República (BROU) puso en marcha una nueva campaña de préstamos especiales para jubilados y pensionistas, con tasas de interés bonificadas, posibilidad de renovar créditos sin un mínimo de cuotas pagadas y diferentes modalidades de solicitud. El beneficio estará disponible durante noviembre y diciembre de 2026.

La campaña comenzó el lunes 9 de noviembre mediante eBROU, mientras que la atención presencial en sucursales se iniciará el lunes 16, con un calendario organizado según el dígito verificador de la cédula de identidad.

La iniciativa está dirigida a jubilados y pensionistas de las distintas cajas previsionales, incluidos quienes no cobran sus pasividades en el Banco República.

Quiénes pueden solicitar los préstamos

Los créditos están dirigidos a jubilados y pensionistas, tanto clientes del BROU como personas que cobran su jubilación o pensión en otras instituciones.

No obstante, la aprobación depende de las condiciones de financiación y de la evaluación crediticia que realice el banco.

Una de las principales novedades de esta campaña es que no se exige haber pagado un porcentaje mínimo de las cuotas de un préstamo anterior para solicitar su renovación.

Habitualmente, estas operaciones requieren haber abonado una parte del crédito vigente. Durante esta campaña, esa exigencia queda suspendida, aunque la posibilidad de renovar continúa sujeta a aprobación.

Una vez aprobada la operación, el dinero se acredita de forma inmediata en la cuenta del beneficiario, según informó la institución.

Cómo solicitar un préstamo por internet

Desde el 9 de noviembre está habilitada la solicitud y renovación de préstamos mediante eBROU, la plataforma digital del Banco República.

El banco señala que este canal ofrece las tasas más convenientes de la campaña.

Para realizar el trámite, los interesados deben:

Ingresar al sitio oficial del Banco República: www.brou.com.uy. Acceder a eBROU con su usuario y contraseña. Seleccionar el menú «Operar», luego «Préstamos» y «Solicitar préstamo». Elegir las condiciones disponibles y simular el monto y el plazo de devolución. Revisar la tasa de interés, el importe de las cuotas y las condiciones de la operación. Confirmar la solicitud mediante el mecanismo de seguridad correspondiente.

El trámite puede realizarse sin concurrir a una sucursal y permite conocer las condiciones antes de aceptar el crédito.

Solicitudes por WhatsApp: quiénes pueden utilizar este canal

El BROU habilitará una modalidad de solicitud por WhatsApp para los jubilados y pensionistas que perciban menos de $30.000 nominales mensuales.

Este servicio estará disponible desde el 16 de noviembre hasta el 22 de diciembre de 2026.

El número oficial informado por el banco es 2 1996 000.

Por esta vía se podrán gestionar préstamos de hasta $150.000, sujetos a evaluación crediticia, y se aplicarán las tasas correspondientes a la atención en sucursales.

El límite de ingresos de $30.000 nominales corresponde a la modalidad por WhatsApp y no constituye un tope general de ingresos para acceder a la campaña.

Calendario de noviembre: quienes cobran en el BROU

Los jubilados y pensionistas que reciben sus pasividades a través del Banco República podrán concurrir a las sucursales desde el lunes 16 de noviembre.

La atención se organizará según el dígito verificador de la cédula de identidad:

Dígito verificador Fecha 0 y 1 Lunes 16 de noviembre 2 y 3 Martes 17 de noviembre 4 y 5 Miércoles 18 de noviembre 6 y 7 Jueves 19 de noviembre 8 y 9 Viernes 20 de noviembre

Calendario de noviembre: quienes no cobran en el BROU

Las personas que reciben su jubilación o pensión por otra institución podrán comenzar a tramitar los préstamos presencialmente a partir del martes 24 de noviembre.

Dígito verificador Fecha 0 y 1 Martes 24 de noviembre 2 y 3 Miércoles 25 de noviembre 4 y 5 Jueves 26 de noviembre 6 y 7 Viernes 27 de noviembre 8 y 9 Lunes 30 de noviembre

También habrá atención durante diciembre

La campaña continuará el mes próximo, con un segundo calendario presencial.

Para quienes cobran en el BROU:

Dígito verificador Fecha 0 y 1 Miércoles 9 de diciembre 2 y 3 Jueves 10 de diciembre 4 y 5 Viernes 11 de diciembre 6 y 7 Lunes 14 de diciembre 8 y 9 Martes 15 de diciembre

Para quienes no cobran en el BROU:

Dígito verificador Fecha 0 y 1 Miércoles 16 de diciembre 2 y 3 Jueves 17 de diciembre 4 y 5 Viernes 18 de diciembre 6 y 7 Lunes 21 de diciembre 8 y 9 Martes 22 de diciembre

A partir del 23 de diciembre, podrán concurrir todos los jubilados y pensionistas, sin restricciones por dígito verificador.

Qué tasas de interés y plazos se ofrecen

La campaña contempla tasas bonificadas que varían según las condiciones del préstamo, la cantidad de cuotas, el canal utilizado y la relación del cliente con el banco.

El BROU ofrece tasas preferenciales para quienes cobran sus pasividades en la institución, mientras que las solicitudes por eBROU acceden a condiciones más convenientes que las realizadas presencialmente.

Las tasas informadas son efectivas anuales y se les debe adicionar IVA.

En cuanto a los plazos de devolución, el banco establece límites máximos según la edad del solicitante:

Hasta 70 años: 60 cuotas.

De 71 a 79 años: 48 cuotas.

De 80 a 89 años: 24 cuotas.

Desde los 90 años: 12 cuotas.

La disponibilidad de estos plazos no significa que todos los solicitantes puedan acceder automáticamente al máximo previsto.

Qué conviene revisar antes de aceptar un préstamo

Aunque la campaña ofrece tasas bonificadas y facilita las renovaciones, es importante evaluar las condiciones de cada operación.

Antes de contratar, conviene comprobar el importe que efectivamente se recibirá, el valor de las cuotas, la tasa aplicada, los impuestos y el monto total que deberá devolverse.

En el caso de las renovaciones, también resulta importante conocer cuánto del nuevo crédito se utilizará para cancelar la deuda anterior y cuánto dinero quedará disponible.

Los interesados pueden consultar los detalles, las condiciones y los tutoriales para realizar el trámite en el sitio oficial de la campaña de préstamos para pasivos 2026 del BROU.

El banco recuerda que todas las operaciones están sujetas a sus condiciones y a la aprobación crediticia correspondiente.