Pozo de Plata del 5 de Oro: el único acierto fue en Durazno

Un apostador de Durazno ganó $ 785.277 en el sorteo nocturno del domingo 15 de marzo. El boleto se vendió en el Abitab de 18 de Julio 473.

El sorteo nocturno del domingo 15 de marzo deparó una sola alegría en todo el país. El Pozo de Plata del 5 de Oro tuvo un único acierto y fue en Durazno: el boleto ganador se vendió en la Agencia 6, Sub Agencia 15, correspondiente al Abitab ubicado en calle 18 de Julio 473, en pleno microcentro de la capital departamental.

La Banca del Uruguay confirmó el resultado con las correspondientes felicitaciones al ganador y al vendedor del boleto premiado.

El premio

El pozo bruto acumulado era de $ 946.110. Tras los descuentos de ley, el apostador o apostadora afortunada percibirá un efectivo de $ 785.277.

Los números del sorteo

5 de Oro: 02 — 04 — 29 — 33 — 42 | Bolilla extra: 32

5 de Oro Revancha: 13 — 17 — 22 — 28 — 45

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