El BUEM recuperó su policlínica y Durán estrenó sede: más de $756 mil en mejoras

Con una inversión total de $756.544, quedaron reinauguradas este miércoles 21 de octubre las policlínicas de los barrios BUEM y Durán, en la ciudad de Durazno. Las intervenciones permitieron recuperar la sede original del primer centro y trasladar el segundo a un nuevo local, con mejores condiciones para la atención de los usuarios y el trabajo del personal de salud.

Los actos contaron con la presencia de las principales autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), encabezadas por su presidente, Álvaro Danza, junto al intendente Felipe Algorta, representantes de instituciones locales y vecinos de ambos barrios.

La primera inauguración se realizó en la policlínica del BUEM, ubicada en Orlando Giordano esquina Etchechuri. Una hora después, la actividad se trasladó al barrio Durán, donde quedó habilitada la nueva sede de José Gómez 673.

Durante las ceremonias se destacó la importancia de fortalecer la atención primaria en barrios que han experimentado un crecimiento poblacional y necesitan espacios adecuados para responder a una demanda cada vez mayor.

El BUEM recuperó su sede tras obras en 100 metros cuadrados

La policlínica del BUEM volvió a funcionar en su emplazamiento original, dentro del predio de la asociación civil del barrio, luego de un proceso de reacondicionamiento que permitió superar problemas edilicios y de humedad.

El deterioro de las instalaciones había obligado a trasladar temporalmente la atención a dependencias del Centro de Integración Barrial, cedidas por la Intendencia de Durazno.

La directora de la Red de Atención Primaria (RAP) de Durazno, María Bocchiardo, explicó que aquella solución permitió mantener los servicios, aunque resultó insuficiente frente al crecimiento del barrio y al aumento de la demanda asistencial.

La intervención comprendió aproximadamente 100 metros cuadrados, con una inversión de ASSE de $293.925.

Los trabajos incluyeron colocación de cielorrasos y divisiones de yeso, sustitución de aberturas, reparación de pisos, mejoras en la instalación eléctrica, construcción de muro y cerramiento, además de pintura general.

También se incorporaron escritorios, sillas, equipos informáticos, impresoras, aires acondicionados, extractor y cartelería. La Asociación Civil BUEM contribuyó con la donación de un televisor y su soporte.

Atención para vecinos de Sandú, Vista Linda, Hipódromo y Moroni

La policlínica brinda servicios de medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, psicología para niños y adolescentes y enfermería.

También realiza controles, extracciones de sangre, pruebas de Papanicolau y dispensación de métodos anticonceptivos, entre otras prestaciones.

Su área de influencia comprende principalmente los barrios Sandú, Vista Linda, Hipódromo y Moroni, aunque también recibe usuarios de otros puntos de la ciudad y del interior del departamento.

El horario de atención es de 7:00 a 14:00 horas.

Para Bocchiardo, disponer nuevamente de un centro con espacios adecuados representa una mejora significativa en la calidad de los servicios y en el vínculo con la comunidad.

«Nos parece que la identidad con el barrio es fundamental», expresó la directora de la RAP.

Durán se trasladó a José Gómez 673

En el barrio Durán, la intervención significó el traslado de la policlínica a un local alquilado, ubicado en José Gómez 673, con una inversión de $462.619.

El nuevo espacio requirió el cerramiento del sector de enfermería y la incorporación de equipamiento para las distintas áreas de atención.

Entre los elementos adquiridos figuran escritorios, sillas, camilla, escabeles, balanza para bebés, computadoras, calefón, mobiliario para un rincón infantil, ploteo de vidrios y cartelería.

El centro brinda medicina general, pediatría, ginecología, atención de partera y enfermería, además de las prestaciones habituales de atención primaria. A diferencia del BUEM, no cuenta con atención psicológica entre los servicios detallados.

Su cobertura comprende principalmente los barrios Durán, La Higuera y La Lanera.

Otra diferencia es el horario de funcionamiento, que en esta policlínica se extiende hasta las 17:00 horas, ampliando las posibilidades de atención para los usuarios de la zona.

Una mejora que también beneficia al CAIF y a las familias

Durante las inauguraciones, los referentes barriales destacaron la importancia de contar con servicios de salud próximos a los hogares.

Valentina Nossar, maestra referente del CAIF Canicas, señaló que la cercanía de la policlínica resulta especialmente valiosa para el trabajo con niños pequeños y sus familias.

«Para nosotros, contar con una policlínica tan cerca, es mucho más que tener un centro de salud en el barrio», expresó.

Explicó que el vínculo entre el CAIF y los equipos de salud permite mejorar el acompañamiento familiar, facilitar la incorporación de bebés al programa de experiencias oportunas y coordinar intervenciones desde los primeros meses de vida.

Desde la Asociación Civil BUEM, Juan Ramón Noguera también destacó el valor que tiene el centro para la comunidad.

«Para nosotros la policlínica es fundamental en el barrio, para todos, para el chico, para el grande, para los ancianos, para todos le queda cerca», afirmó.

Noguera agradeció el apoyo recibido para concretar las mejoras y recordó el esfuerzo que los vecinos han realizado durante años para sostener y fortalecer los servicios del barrio.

ASSE destacó la coordinación con la Intendencia

La vicepresidenta de ASSE, Marcela Cuadrado, sostuvo que las mejoras edilicias contribuyen tanto al bienestar de los usuarios como a las condiciones laborales del personal.

«Tener un centro con mejores condiciones edilicias hace que también nuestros compañeros funcionarios puedan trabajar mejor», señaló.

Por su parte, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, agradeció la colaboración del Gobierno Departamental y remarcó que el trabajo conjunto debe estar por encima de las diferencias partidarias.

En ese sentido, aludió al concepto de «acumulación positiva» impulsado por el presidente Yamandú Orsi.

«Independientemente de que la intendencia sea de un partido y el gobierno sea de otro, eso es lo de menos, lo que más importa es sumar esfuerzos por el bien de la gente», expresó Danza.

El jerarca adelantó que ya mantuvo conversaciones con el intendente sobre otros asuntos en los que podrían desarrollarse nuevas instancias de cooperación.

Algorta destacó el trabajo de ocho funcionarios municipales

El intendente Felipe Algorta resaltó especialmente la participación de funcionarios de la Intendencia en las tareas de recuperación de la policlínica del BUEM.

Según detalló, ocho trabajadores municipales, bajo la coordinación de Robles, estuvieron dedicados durante aproximadamente un mes a las obras necesarias para dejar las instalaciones en condiciones.

Algorta sostuvo que las mejoras de los servicios públicos tienen un impacto que trasciende cada edificio.

«El barrio lo merece pues en realidad ganamos todos cuando mejoramos la policlínica, cuando mejoramos el CAIF, cuando mejoramos el Centro de Integración Barrial, mejora el barrio», manifestó.

También subrayó la responsabilidad de administrar recursos públicos para concretar intervenciones que repercutan en la vida cotidiana de los vecinos.

Las dos reinauguraciones dejaron así nuevamente habilitados espacios de atención primaria que cumplen una función esencial en sus respectivos barrios, con instalaciones renovadas, equipamiento incorporado y mejores condiciones para usuarios y funcionarios.