Una funcionaria policial denunció que debió pasar la noche junto a su hijo de seis años, recientemente operado, dentro de un automóvil estacionado en una estación de servicio, luego de que le rechazaran una solicitud de licencia para acompañar al niño durante su recuperación. El caso se conoció este jueves 19 de noviembre y generó un reclamo sindical. Desde la Policía atribuyeron las restricciones para conceder licencias a la falta de personal.

La protagonista es Melany Soria, funcionaria policial de Tacuarembó y madre a cargo del niño. Según relató inicialmente a Radio Yi, necesitaba algunos días para atender a su hijo después de una intervención quirúrgica, pero recibió una notificación que le exigía presentarse a trabajar bajo la advertencia de posibles consecuencias administrativas.

La situación también fue recogida por Montevideo Portal y El Observador, que consultaron a fuentes policiales y señalaron que existían dificultades para otorgar licencias debido a la escasez de efectivos disponibles.

Una noche en el auto junto a su hijo

Soria explicó que el niño fue sometido a una cirugía y que, pese a poder caminar, todavía experimentaba dolor y necesitaba cuidados durante su recuperación.

La funcionaria aseguró que es madre sola y que no dispone de otra persona que pueda hacerse cargo permanentemente del menor. Su madre, una persona mayor, ya colabora habitualmente con el cuidado del niño.

En ese contexto, relató que terminó pasando la noche junto a su hijo en el automóvil, en una estación de servicio.

Según explicó, el establecimiento donde presta funciones dispone de alojamiento para el personal, pero ese espacio no permite la permanencia de familiares, por lo que no podía quedarse allí con el menor.

El episodio dio visibilidad a las dificultades que, según su testimonio, enfrenta para conciliar las exigencias del servicio policial con la atención de su hijo.

Pidió cuatro días de licencia y recibió una advertencia

La funcionaria señaló que contaba con licencia anual disponible y que había solicitado cuatro días para permanecer junto al niño durante el período de recuperación.

Sin embargo, sostuvo que el pedido no fue autorizado.

En declaraciones recogidas por Radio Yi, relató que había presentado documentación que justificaba la situación de salud de su hijo, pero posteriormente recibió una notificación que le exigía concurrir a trabajar y advertía sobre la posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo si no lo hacía.

Soria también afirmó que ya se había ausentado durante cuatro días para atender al menor y que esas jornadas fueron registradas como faltas. Según su versión, las autoridades le comunicaron que debía recuperarlas durante su semana de descanso.

«Yo no estoy pidiendo irme de vacaciones», expresó al explicar que su solicitud responde a la necesidad de acompañar al niño.

La funcionaria insistió en que pretende obtener una solución temporal para completar los cuidados de su hijo y posteriormente reintegrarse al servicio.

La Policía atribuyó la negativa a la falta de personal

La situación motivó la intervención del sindicato policial, que denunció públicamente lo ocurrido.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Tacuarembó consultadas por medios nacionales confirmaron que la negativa a otorgar licencias a Soria y a otros funcionarios estuvo vinculada con la falta de personal disponible.

Esa explicación institucional no resuelve, por el momento, el reclamo planteado por la trabajadora sobre la necesidad de acompañar a su hijo durante la recuperación.

La funcionaria declaró a El Observador en la tarde de este jueves que continuaba sin una solución y que debía presentarse al servicio el próximo sábado.

Hasta esa instancia, no se había informado públicamente de una resolución administrativa definitiva que atendiera su solicitud.

El reclamo plantea dificultades para compatibilizar trabajo y cuidados

El caso expone un conflicto entre las necesidades operativas de una dependencia policial y las responsabilidades familiares de una trabajadora con un hijo pequeño que requiere atención después de una cirugía.

Soria sostiene que dispone de días de licencia y que su pedido tiene carácter excepcional, mientras que las fuentes policiales consultadas por la prensa señalaron la escasez de efectivos como motivo para restringir los descansos.

La controversia también plantea interrogantes sobre las alternativas disponibles para funcionarios que deben atender situaciones de salud de sus hijos y no cuentan con una red familiar que pueda sustituirlos.

Por el momento, el reclamo sindical y el testimonio de la trabajadora han llevado el episodio a la agenda nacional, mientras permanece pendiente una respuesta que permita resolver su situación laboral y familiar.