Plan Veredas en Durazno: subsidios de hasta el 75% y cómo acceder al beneficio

La Intendencia de Durazno puso en marcha este martes 3 de noviembre un nuevo Plan Veredas, que ofrece subsidios de entre el 35% y el 75% para la construcción de aceras, con la posibilidad de alcanzar el 100% en situaciones sociofamiliares especiales. El beneficio está dirigido a propietarios y otros solicitantes habilitados, con porcentajes que varían según la franja de Contribución Inmobiliaria Urbana correspondiente al inmueble.

La iniciativa, establecida mediante el Decreto N.º 2707/2026, busca facilitar la construcción de veredas y mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad para los peatones.

El programa será gestionado por el Departamento de Obras del Gobierno de Durazno y contempla diferentes niveles de apoyo económico de acuerdo con el valor catastral de las propiedades.

Cuánto subsidia la Intendencia según cada franja

El nuevo Plan Veredas establece cuatro niveles de subsidio:

Franja del inmueble Subsidio Franja 1 75% Franja 2 60% Franja 3 50% Franja 4 Hasta 35%

Además, se contempla la posibilidad de otorgar un subsidio del 100% en situaciones sociofamiliares que lo justifiquen, siempre que exista un informe socioeconómico favorable del Departamento de Promoción Social y que la Administración tenga especial interés en realizar la obra.

El porcentaje no se calcula necesariamente sobre cualquier presupuesto presentado por el vecino, sino sobre un valor estándar de construcción por metro cuadrado, que será determinado anualmente por el área técnica del Departamento de Obras.

Qué requisitos deben cumplir los vecinos

Para acceder al beneficio, los interesados deberán estar al día con el pago de la Contribución Inmobiliaria Urbana.

En caso de mantener un convenio de pago, será necesario que las cuotas correspondientes se encuentren al día.

Para inmuebles comprendidos en el régimen de Propiedad Horizontal se aplicarán las condiciones específicas establecidas por la normativa.

Dónde se realiza el trámite

Los interesados deberán concurrir al Departamento de Obras de la Intendencia de Durazno, ubicado en Artigas 481.

Allí podrán iniciar el procedimiento y acceder a la documentación necesaria:

Formulario de solicitud con carácter de declaración jurada.

Copia de la cédula de identidad del propietario, ocupante legítimo o representante legal.

Cuando los trabajos requieran intervenir árboles ubicados en la vereda, deberá gestionarse previamente la autorización correspondiente ante el Departamento de Servicios y Ambiente.

El trámite tiene un costo equivalente a cuatro tasas de trámite.

Por consultas, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 4362 3891, interno 133.

El vecino realiza la obra y después recibe el subsidio

Un aspecto importante del programa es que el apoyo económico se entrega mediante reembolso y no como adelanto de dinero.

Una vez aprobada la solicitud y notificado el interesado, dispondrá de 30 días para ejecutar los trabajos.

Si existen motivos debidamente justificados, podrá solicitarse una única prórroga, siempre que la obra ya se encuentre en ejecución.

Finalizados los trabajos, el Departamento de Obras deberá inspeccionar y aprobar la construcción.

Posteriormente, el Departamento de Hacienda tramitará el reintegro correspondiente, sujeto a disponibilidad presupuestal.

Un nuevo esquema de apoyo para mejorar las veredas

Durazno ya había implementado anteriormente mecanismos de subsidio para la construcción y reparación de aceras, con porcentajes de ayuda que llegaron al 50%.

El nuevo Plan Veredas incorpora un esquema escalonado según las características del inmueble y contempla porcentajes mayores para determinadas franjas.

La iniciativa también se vincula con los planteos realizados sobre la accesibilidad de los espacios públicos. En setiembre, El Acontecer informó sobre una propuesta para vincular el Plan Veredas con oportunidades de empleo local.

Con su puesta en funcionamiento, la Intendencia busca promover la mejora de las aceras y facilitar el desplazamiento seguro de peatones en el departamento.