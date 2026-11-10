Sarandí del Yí incorporó 20 contenedores para la recuperación de envases y materiales reciclables con la puesta en marcha del Plan Vale, una iniciativa impulsada por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), el Gobierno de Durazno y el Municipio local. El programa también contempla un circuito de recolección de cartón y plástico en comercios, con participación de dos operarios.

La propuesta forma parte del Sistema Nacional de Gestión de Envases y Economía Circular y busca reducir la cantidad de residuos que llegan al vertedero, recuperar materiales que pueden reutilizarse y generar oportunidades laborales vinculadas al reciclaje.

Diez ecopuntos metálicos y diez contenedores plásticos

En esta primera etapa se instalaron diez contenedores metálicos, denominados ecopuntos, y otros diez contenedores plásticos, distribuidos en distintos sectores de Sarandí del Yí.

Los dispositivos estarán identificados para que los vecinos puedan reconocer qué materiales depositar en cada uno.

El representante del Plan Vale en Durazno, Diego Matonte, explicó que el sistema permitirá recibir envases y otros materiales reciclables, siempre que se encuentren limpios y secos.

«Es una iniciativa a nivel nacional que llega ahora a Sarandí del Yí. Los vecinos van a poder ver en la ciudad unos contenedores que se llaman ecopuntos, donde podrán observar cuáles son los materiales reciclables limpios y secos que se pueden depositar allí, además de los contenedores plásticos», señaló.

Matonte indicó que se trata de un sistema similar al que funciona en las capitales departamentales y que la cantidad de contenedores podría ampliarse según la utilización que hagan los vecinos.

«Dependiendo de la demanda de los vecinos, puede aumentar el número de contenedores», adelantó.

Dos operarios y un triciclo para recoger materiales en comercios

Además de los puntos de recepción para los hogares, el programa incorpora un sistema específico de recolección destinado a comercios y establecimientos que generan cantidades importantes de materiales reciclables.

Dos operarios desarrollarán tareas desde la planta ubicada en la zona del Abasto y dispondrán de un triciclo identificado con los logos del Plan Vale y del Gobierno de Durazno.

Con este vehículo realizarán el denominado circuito limpio, que permitirá recoger cartón y plástico de supermercados, carnicerías y otros comercios.

El propósito es evitar que estos materiales se mezclen con la basura común y asegurar que lleguen en condiciones adecuadas para su clasificación y posterior reciclaje.

La iniciativa busca incorporar a los establecimientos comerciales a una cadena de recuperación de residuos que, además de contribuir al cuidado ambiental, genera actividad económica y empleo.

Qué materiales pueden depositar los vecinos

El funcionamiento del Plan Vale dependerá en buena medida de la correcta separación de los residuos en los hogares y comercios.

Los contenedores permitirán recibir materiales reciclables como envases plásticos y cartón, de acuerdo con la identificación y las indicaciones de cada dispositivo.

La recomendación principal es que los materiales se depositen limpios y secos, sin mezclarlos con restos de alimentos ni con basura común.

Esta separación facilita el trabajo de los operarios, mejora las posibilidades de recuperación y evita que los materiales aprovechables terminen contaminados.

Matonte destacó que la participación de los vecinos y comerciantes es indispensable para que el sistema alcance sus objetivos.

«Traer todos estos elementos no sería posible sin la participación comprometida de los vecinos, ya sea el de cada barrio, el dueño de un supermercado o el de una carnicería», expresó.

El representante del programa subrayó que los materiales recuperados forman parte de una cadena que permite generar valor económico y puestos de trabajo.

«Todos saben que pueden contar con esta herramienta, que fortalece una cadena de valor, porque son materiales que generan valor y empleo», afirmó.

Sarandí del Yí amplía sus iniciativas de reciclaje

La llegada del Plan Vale incorpora nuevos recursos a las experiencias de recuperación de residuos que ya se desarrollan en la ciudad.

En julio de 2025, El Acontecer informó sobre los aportes económicos que recibieron cinco escuelas de Sarandí del Yí por la recuperación de plásticos, una experiencia que vinculó el cuidado ambiental con la participación educativa.

A nivel departamental, el programa también ha impulsado nuevas modalidades de trabajo. En octubre de este año se informó sobre la incorporación de seis clasificadores a una planta de recuperación de residuos en Durazno, como parte del proceso de formalización de esta actividad.

Con los nuevos contenedores y el circuito comercial, Sarandí del Yí busca ampliar la recuperación de envases y disminuir los materiales que terminan en el vertedero.

El desafío será sostener la participación de vecinos, comercios e instituciones para que la infraestructura instalada se traduzca en una mayor cantidad de residuos efectivamente recuperados.